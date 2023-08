Laura Zapata es más villana que nunca en nuevo proyecto Reconocida como la villana por excelencia, Laura Zapata demostrará porque se ha ganado su lugar como antagonista de los melodramas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En 2022, se estrenó el reality Secretos de villanas donde convivieron por varios días Gabriela Spanic, Aylín Mújica, Cynthia Klitbo, Sabine Moussier, Geraldine Bazán y Sarah Mintz, anteriormente conocida como Maritza Rodríguez, quienes durante su estancia dieron a conocer algunos pasajes de su vida privada y no faltaron los enfrentamientos entre estas actrices cuyo temperamento los ha colocado, justamente, como las malvadas de los melodramas. Según han mencionado los ejecutivos de CanelaTV, la plataforma creadora de este programa, la primera temporada tuvo tan buena respuesta que han decidido lanzar una segunda entrega con la inclusión de una actriz más, se trata de Laura Zapata. "Secretos de Villanas fue tan bien recibida que necesitábamos encontrar una manera de superarla. Qué mejor manera que traer a todas de vuelta y presentar a una nueva villana, y no podría ser nadie más adecuado que la original villana de telenovelas, ¡Laura Zapata!", reveló Isabel Rafferty Zavala, fundadora y CEO de Canela Media. La artista no dudó en dar a conocer su sentir tras sumarse al elenco de esta emisión, donde todo parece indicar está dispuesta a enfrentar a cualquiera que la quiera provocar. Laura Zapata Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Cuando recibí la llamada de Canela.TV para ser parte de Secretos de Villanas, no lo tuve que pensar mucho. Es muy divertido ser villana y yo soy La Villana Original", mencionó Zapata para People en Español. "Ya conozco a varias de las villanas que están en la serie y vengo lista para lo que tengan para mí porque con esta villana no se juega". Con Laura Zapata en Secretos de villanas todo se puede esperar, como ha demostrado en otros programas del tipo y en su vida.

