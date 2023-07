Laura Zapata denuncia 'favoritismos' en Top Chef VIP y habla de una campaña de bullying en su contra La competencia culinaria de Telemundo llegó anoche a su fin con la victoria de Alana. "Fue una cosa sucia, baja, corriente, de falta de educación. A mí me invitaron a un concurso de cocina, yo llegué feliz y acabé con cosas espantosas", denunció este lunes a través de las redes sociales. Alana y Sebas Villalobos tienen otra versión de la historia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Laura Zapata Laura Zapata; Sebas Villalobos y Alana | Credit: Instagram Laura Zapata; Instagram Sebas Villalobos La segunda temporada de Top Chef VIP, que anoche llegó a su fin por Telemundo con la victoria de Alana Lliteras, no estuvo exenta de polémicas y controversias. Para nadie es un secreto que hubo un ambiente tenso entre algunos de sus concursantes, especialmente durante las últimas semanas de la competencia. Así lo prueba la denuncia que hizo este lunes Laura Zapata a través de las redes sociales unas horas antes de la final. La actriz mexicana habló de "mano negra", "favoritismos" y señaló a Alana y Sebas Villalobos como los responsables de una campaña de bullying en su contra. La que fuera villana de exitosas telenovelas como Cuidado con el ángel y Rosalinda está convencida de que desde el principio hubo favoritismos dentro de la competencia. Laura Zapata Laura Zapata, finalista de Top Chef VIP 2 | Credit: Instagram Laura Zapata "¡Qué bueno que ustedes se dan cuenta! Fue una cosa espantosa de verdad… Nada que ver con mi primer concurso de MasterChef. Aquí fue una cosa sucia, baja, corriente, de falta de educación. A mí me invitaron a un concurso de cocina, yo llegué feliz y acabé con cosas espantosas desde la espina [en el pescado]: faltas de respeto… Una cosa muy horrible", comentó en un en vivo que llevó a cabo desde su perfil de Instagram. "Ha sido algo muy fuerte, yo tendría que ganar, además de que porque cocino bien, además de que porque he estudiado, por soportar tanta falta de respeto", agregó. Sebas Villalobos Sebas Villalobos y Alana celebran el triunfo de la mexicana | Credit: Instagram Sebas Villalobos La actriz aseveró que recibió un "acoso constante" dentro de la competencia. "Desde el día de la espina que yo no resolví que se fuera Jesús, desde ese día no me han dejado en paz, me han atacado, me han molestado, me han hecho un bullying muy fuerte". "Me da coraje y les tenía que confesar todo lo que hemos pasado aquí. Lo que ven es una octava parte de lo que yo he pasado y de lo golpeada, agredida y de lo perseguida que me he sentido por estos fulanos aquí. Me han hecho bullying como mujer, como adulto", denunció Zapata, quien cuenta con algo más de 200 mil seguidores en Instagram. La otra versión Alana y Sebastián tienen una versión muy diferente de la historia. "A mí me parece que ella tiene actitudes… Yo creo que sobre todo una persona de tercera edad tendría que dar ejemplo de comportamiento en la vida, yo creo que una persona de tercera edad al conocer personas que de pronto no tenemos tanta edad lo que tiene que hacer es como que enseñar y de alguna manera como que reflejar esas actitudes que quiere que nosotros tengamos con ella. Pero cuando una persona lo único que hace es tener actitudes peyorativas con sus compañeros, mandar, ser insoportable, comportarse como ella se ha comportado a lo largo de la competencia, señalarnos y decirnos que cuando hacemos algo mal en un reto es porque lo estamos haciendo a propósito, yo creo que es una persona que con sus actitudes está básicamente diciendo a mí trátenme como yo trato, entonces yo siento que yo he sido lo suficientemente paciente con ella y lejos de meterme con ella y tener como algún enfrentamiento de tú a tú... porque la verdad es que ella es una señora, independientemente de todo a mí me enseñaron a respetar a mis mayores…", comentaba Villalobos a mediados de junio en un Instagram Live.

