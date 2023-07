Laura Zapata aclara por qué sus hijos no la acompañaron este jueves en Top Chef VIP A diferencia de sus compañeros, la actriz mexicana no tuvo a ningún integrante de su familia sino a amigos entre sus comensales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Laura Zapata Laura Zapata; amigos de Laura Zapata | Credit: Instagram Laura Zapata; Top Chef VIP A días de su gran final, Top Chef VIP vivió este jueves uno de sus episodios más especiales. Después de meses separados por la competencia, los cinco semifinalistas, Laura Zapata, Jesús Moré, Sebas Villalobos, Alana Lliteras y Germán Montero, recibieron la visita sorpresa de sus familiares, quienes les mostraron todo su apoyo y cariño en plena recta final del reality. La única concursante que no tuvo a ningún integrante de su familia entre sus comensales fue Zapata. La villana de exitosas telenovelas como Cuidado con el ángel y Rosalinda recibió en su caso la visita de amigos, lo que fue muy comentado en las redes. Amigos de Laura Zapata Amigos de Laura Zapata en Top Chef VIP | Credit: Top Chef VIP Consciente de ello, la actriz mexicana no quiso quedarse callada y publicó un video desde su perfil de Instagram tras finalizar el episodio en el que se pronuncia al respecto. Laura Zatapa Laura Zapata | Credit: Instagram Laura Zapata "Hago este videito porque hay algunas personas muy preocupadas, personas que vieron el programa de Top Chef VIP hoy desde Mérida y están preocupadas porque dicen que no tengo familia, que nadie me fue a acompañar. Sí, me acompañaron mis amigos que son mi familia, que los amo, que me aman, que los cuido, que me cuidan", aclaró. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Respecto a la ausencia de sus hijos comentó: "Mis hijos no estuvieron porque mis hijos están Europa, están en Grecia, fueron al cumpleaños de su papá a su velero. Entonces, pues qué les puedo yo decir, no los iba a bajar del velero para venir a ver un éxito más de su madre. Ellos están acostumbrados a mis éxitos, toda la vida he tenido éxitos, uno tras otro…". "Y ustedes dirán qué mamona, pues sí, sí soy muy mamona", agregó la actriz.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Laura Zapata aclara por qué sus hijos no la acompañaron este jueves en Top Chef VIP

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.