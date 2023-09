¿Laura Bozzo se muda a Europa? "Le doy muchas gracias a Dios por esta oportunidad" ¿Qué hace Laura Bozzo en Europa?, ¿se muda al viejo continente? “Es una de las metas de mi vida”. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Serie Laura Bozzo Serie Laura Bozzo | Credit: Palomera Group Sin duda alguna uno de los personajes más polémicos y queridos de la televisión es Laura Bozzo, eso quedó más que claro tras su paso en el show de Telemundo La casa de los famosos, en donde fue una de las finalistas. Hoy, la peruana, quiere que todos los episodios de su vida queden plasmados en una serie. "¡Sueño cumplido!, una de las metas en mi vida era y es contar una historia de una sobreviviente", dijo en exclusiva a People en Español Bozzo que se encuentra en Europa grabando su bioserie. "Alguien que pasó lo peor y de lo negativo se nutrió para ser la mejor". Trailer Films es la productora encargada de realizar este trabajo de la mano del productor Luis Ara, quien ha trabajado para Netflix. "Le doy muchas gracias a Dios por esta oportunidad", dijo la también abuela que asegura que más que para entretener esta producción ayudará a muchos. Laura Bozzo Laura Bozzo | Credit: Mezcalent "[Esto] va a servir para que millones de persona sepan que por más desgracias que puedan ocurrir siempre hay esperanza, siempre hay que luchar y cumplir nuestros sueño a cualquier edad, ese es el mensaje dentro de toda mi vida escandalosa que quiero dejar para la historia".

