El desconocido pasado en común de Laura Bozzo y Nacho Casano en televisión El actor argentino trabajó hace aproximadamente una década con la abogada peruana en el exitoso programa que esta conducía en Televisa. Mira aquí las imágenes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Laura Bozzo Laura Bozzo; Nacho Casano | Credit: Telemundo (x2) Cuando el próximo lunes 8 de agosto se cierren definitivamente las puertas de La casa de los famosos 2 (Telemundo) y se proclame el nombre del ganador, entre los amigos que se llevará Nacho Casano de su experiencia en el exitoso reality show probablemente no esté Laura Bozzo. El actor argentino y la abogada peruana no han sido precisamente los mejores amigos dentro de la casa más famosa de la televisión de habla hispana, como volvió a quedar demostrado con la reacción que tuvo Bozzo anoche tras destaparse el romance entre Casano y Daniella Navarro. Lo que muchos televidentes no saben es que La casa de los famosos no es el primer programa en el que ambos coinciden. Nacho Casano Nacho Casano | Credit: Telemundo Casano, quien cuenta con más de 300 mil seguidores en Instagram, y Bozzo, quien supera los 700 mil, tienen un pasado en común en la televisión que muy poca gente recuerda. Laura Bozzo Laura Bozzo | Credit: TELEMUNDO El actor trabajó hace aproximadamente una década en el famoso talk show que Bozzo condujo con gran éxito de audiencia para Televisa. Mientras que Bozzo era la conductora, Casano aparecía en determinados momentos del show para presentar en compañía de esta las menciones publicitarias del programa. Nacho Casano Nacho Casano trabajó en el programa de Laura Bozzo en 2013 | Credit: YouTube Nacho Casano En un video que se subió en el año 2013 al canal de YouTube del actor se puede ver cómo ambos interactúan en uno de los programas y la excelente relación que parecía existir entre ambos. Tanto es así que Bozzo lo llega a llamar de forma cariñosa 'Nachito'. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hoy, a juzgar por cómo han interactuado en el reality show, no queda ni rastro de esa relación tan buena que parecían tener cuando ambos trabajaban juntos en el año 2013. La casa de los famosos se transmite a las 7 p. m., hora del Este, por Telemundo.

