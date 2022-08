Laura Bozzo sale de La Casa de los Famosos ¡y las redes la despiden con memes! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Laura Bozzo Credit: cortesía de Telemundo La abogada y presentadora peruana se despidió de la casa más famosa de la televisión hispana dejando una profunda huella y una ola de graciosos memes ¡míralos! Empezar galería La reina de los memes Laura Bozzo Credit: cortesía de Telemundo Desde su debut como una de las 17 celebridades elegidas para formar parte de la segunda temporada de La casa de los famosos Laura Bozzo se convirtió en la reina instantánea de los memes por sus graciosos y sorprendentes gestos o simplemente por sus aires desafiantes y actitud desenfadada ante la vida. Ahora que la Señorita Laura ha salido del show, en su penúltima gala, las redes la despiden así... 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Memes de Laura Bozzo memes laura bozzo Credit: Twitter Desde el inicio del reality la presentadora y abogada peruana —quien se definió como una roomie "buena, tranquila"— inspiró una lluvia de memes. 2 de 7 Ver Todo Memes de Laura Bozzo memes laura bozzo Credit: Twitter Bozzo advirtió que si la molestaba se convertiría en "una fiera". Su sinceridad y falta de pelos en la lengua le valieron un sinfín de memes y ahora muchos ya la extrañan. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Memes de Laura Bozzo memes laura bozzo Credit: Twitter Los ánimos dentro y fuera de los muros de La Casa de los Famosos han subido a temperaturas insospechadas y los bandos de fans se han enfrentado. La salida de Bozzo no ha dejado a nadie indiferente. 4 de 7 Ver Todo Memes de Laura Bozzo memes laura bozzo Credit: Twitter Algunos lógicamente están felices de que la Señorita Laura haya salido, ¿qué opinan? 5 de 7 Ver Todo Memes de Laura Bozzo La Casa de los Famosos 2 memes Credit: Twitter Un ejemplo de las joyas que ha dejado la presencia de Laura Bozzo en La casa de los famosos, segunda edición. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Memes de Laura Bozzo memes laura bozzo Credit: Twitter Las opiniones de #TeamLaura quedan claras. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

