Laura Bozzo rompe el silencio y opina sin censura sobre sus compañeras de La mesa caliente Laura Bozzo se unió como colaboradora del programa de Telemundo La mesa caliente, ¿cómo ha sido trabajar con sus nuevas compañeras? La peruana lo cuenta todo en exclusiva Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si algo le causa felicidad a Laura Bozzo, no solo es haberse convertido en abuela, también el colaborar dos veces por semana en el programa La mesa caliente (Telemundo), en donde sin pelos en la lengua opina sobre diversas noticias del mundo del espectáculo. Durante una íntima entrevista con People en Español, la peruana abrió su corazón y confesó qué es lo que opina de Myrka Dellanos, Giselle Blondet, Verónica Bastos y Alix Aspe. ¿Están listos? Laura, ahora estás con todo, ¿cómo te sientes como profesional en estos momentos? Para mí entrar a La casa de los famosos era regresar a mi casa Telemundo, fue la cadena que a mí me lanzó con Laura en América. Empecé con Telemundo en los momentos duros, construí una relación muy especial. Estuvieron conmigo cuando estuve en arresto, me dieron el voto de confianza. [Estar en] La mesa..., estoy muy fascinada. Ellas son muy damas y yo soy la loca ahí. Laura Bozzo Credit: Ciro Gutiérrez para People en Español Pero, hace falta ese toque, ¿no crees? Nos complementamos entre todas, creo que todas tienen un papel importantísimo, son mujeres empoderadas a las que quiero y admiro, yo soy un poco la oveja negra del grupo, la que dice las cosas que nadie se atreve. ¿Qué opinas de tus compañeras? Soy fan de Myrka, desde las épocas que estaba en Univision, la amo, creo que es una mujer admirable, es una mujer con clase, empoderada, dama de damas. Verónica es igual de dama, pero dice las cosas, es una excelente persona y es muy buena comunicadora. Gisselle Blondet me fascina. Gisselle Blondet es una mujer con mucho talento y tiene mucho qué decir y qué aportar. Alix Aspe, no la he tratado tanto, pero creo que aporta mucho. Laura Bozzo Credit: Ciro Gutiérrez para People en Español ¿Crees que tu participación en La casa… te ha hecho ganar más amor del público? La respuesta ha sido 100% positiva. Me cambió la vida, es increíble cómo tengo la cercanía con los jóvenes. Hoy mi público tiene 13, 14 años y me dicen la tía momia, la tía loca. He tenido un síndrome de Peter Pan, yo me siento niña, yo no maduro. Yo soy super susceptible y lloro de todo para evitar tanto bullying que sufrí de niña. Myrka Dellanos ¿Qué otros proyectos tienes en Telemundo? Vamos a ver lo que ellos quieran, pero está el proyecto Que pase Laura, es ir al lugar de los hecho, son casos 100% reales, es comprobado porque hay una investigación de todo y quiero llevar esperanza y mensajes bonitos. No todo está perdido, yo he vuelto a nacer y quiero darle esa esperanza a la gente. Y el otro proyecto que me encanta es Fronteras del alma que sería un especial a la semana donde viajo y veo los problemas que hay en las fronteras, lo que es separarse de las familias. Quiero hacer un programa periodístico pero desde el corazón.

