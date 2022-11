¡Anuncian a la nueva integrante de La mesa caliente! "A partir de hoy es parte de nuestra familia" Verónica Bastos fue la encargada de dar a conocer qué rostro conocido estará dos veces por semana en la mesa más caliente del entretenimiento. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado mes de marzo, Telemundo estrenaba un nuevo programa de entretenimiento, La mesa caliente. Un encuentro diario con lo que se cuece en este aspecto y bajo la batuta de cuatro grandes del medio: Myrka Dellanos, Giselle Blondet, Verónica Bastos y Alix Aspe. Este jueves, el equipo del show anunciaba una noticia que sorprendió a los espectadores. A sus filas se incorporaría otra mujer de armas tomar y toda una experta en el medio televisivo. "Les traemos una gran noticia, y es que a partir de hoy, forma parte de nuestra familia y es nuestra compañera...", comunicaba Verónica con intriga y gran expectación. La mesa caliente Verónica Bastos, Alix Aspe, Myrka Dellanos y Giselle Blondet, conductoras de La mesa caliente (Telemundo) | Credit: Instagram La mesa caliente Sin hacer esperar mucho a la audiencia, anunció el nombre de su colega. "¡La señorita Laura Bozzo!", dijo junto al resto de compañeras de mesa, quienes se mostraron encantadas con esta incorporación. Con la peruana en el equipo, el espectáculo está más que servido. Pero, ¿cuál es exactamente su función en el exitoso espacio de Telemundo? Su cometido tiene mucho que ver con ella y su carrera. Laura estará en el programa dos veces por semana, los miércoles y los viernes. Y llega con dos secciones muy especiales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Los miércoles va a traer un segmento muy interesante que se llama '¿Qué hago, señorita Laura?', en el que vas a ayudar a personas que nos envíen sus casos. Y los viernes, vamos a tener 'El termómetro de Laura', donde nos dirás cuál es para ti el tema más candente, más caliente de la semana". Una colaboración que tiene a Laura entusiasmada. "Soñaba con esto porque para mí, después de la experiencia en La casa de los famosos, mi público hispano en los Estados Unidos los amo con todo mi corazón, me respaldaron de una manera impresionante y estar en Telemundo, que es mi casa, pues, fascinada", expresó Laura encantada de la vida. "Vamos con todo".

