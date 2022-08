Que paaaase Laura Bozzo a Telemundo, ¿dice adiós Televisa? ¿Laura Bozzo dice adiós a Televisa? ¿Tendrá programa en Telemundo? Te lo contamos todo Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Laura Bozzo Laura Bozzo | Credit: Victor Chavez/WireImage Tras el rotundo éxito de su polémica participación en la segunda temporada La casa de los famosos (Telemundo), todo indica que Laura Bozzo se convertirá en uno de los talentos de la cadena de televisión. "Es verdad [lo que se ha rumorado]", confirmó Alejandra Palomera, mánager de la peruana. "Estamos en pláticas". En lo que se llega a un acuerdo, La señorita Laura se ha dejado ver en cada uno de los programas de la televisora hablando de su expulsión del programa de telerrealidad y sobre todo, de sus excompañeros de La casa… Daniella Navarro y Toni Costa, a quién solo le aplaudió su talento como bailarín. "Te conozco por ser el padre de la hija de Adamari [López]. Esa si es una estrella, esa sí es la reina de Telemundo. Besos Adamari". SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Las reacciones ante su comentario no se hicieron esperar, mientras que López guardó silencio durante la transmisión del programa Hoy día, Chiquibaby apoyó a la peruana y dijo que no estaba diciendo ninguna mentira. ¡Y Jorge Bernal cayó desplomado al piso! ¡Vaya algarabía!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Que paaaase Laura Bozzo a Telemundo, ¿dice adiós Televisa?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.