Latin American Music Awards 2022: lo que tienes que saber Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería ozuna gloria trevi gerardo ortiz latin american music awards telemundo Credit: Telemundo Lo que tienes que saber de los Latin AMAs. Empezar galería Latin AMAs ozuna gloria trevi gerardo ortiz latin american music awards telemundo Credit: Telemundo Telemundo anunció las estrellas de la música latina que cantarán en los Latin American Music Awards (Latin AMAs) 2022, que se transmitirán en vivo por Telemundo el jueves 21 de abril comenzando con el especial de la alfombra roja a partir de las 7pm/6c. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio CNCO CNCN Latin AMAs 2022 Credit: Telemundo Los cantantes del ahora cuarteto CNCO están nominados en la categoría de 'Álbum Favorito Pop' por su disco Déjà vu. 2 de 7 Ver Todo FARRUKO Farruko Latin AMAs 2022 Credit: Telemundo El género urbano no se queda atrás con la estrella puertorriqueña Farruko, que se presenta en los Latin AMAs con cuatro nominaciones, incluidas la de 'Sencillo del Año y Canción Favorita – Urbano', ambas por su éxito "Pepas". 3 de 7 Ver Todo Anuncio Gerardo Ortiz Gerardo Ortiz Latin AMAs 2022 Credit: Telemundo El cantautor Gerardo Ortiz se presenta postulado por el video favorito con "Fino licor". 4 de 7 Ver Todo Gloria Trevi Gloria Trevi Latin AMAs 2022 La artista mexicana Gloria Trevi también se dará cita a la premiación. 5 de 7 Ver Todo Luis Fonsi Luis Fonsi Latin AMAs 2022 Credit: Telemundo En el género pop estará el astro puertorriqueño Luis Fonsi quien se presenta con una nominación como 'Artista Favorito Pop'. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Lo mejor de la música Prince Royce Latin AMAs 2022 Credit: Telemundo Los Latin AMAs, producidos por MBS Special Events y Telemundo, celebrarán lo mejor de la música latina y destacarán emocionantes interpretaciones musicales. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Latin American Music Awards 2022: lo que tienes que saber

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.