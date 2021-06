¿Quiénes son las actrices más hot de la televisión? A continuación te mostramos cuáles son las 3 protagonistas de las telenovelas y series de la televisión latina favoritas de nuestros lectores. Por Andrés Rubiano Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hablar del mundo de la televisión latina no se puede hacer sin mencionar a aquellas actrices que con su belleza y talento se roban el protagonismo de las producciones más comentadas de la pantalla chica. Nombres como el de Thalía, Angélica Rivera o Lucero hacen parte de aquellas leyendas de las telenovelas que enamoraron a generaciones con sus encantos, pero ¿quiénes son las actrices de la actualidad más hot de la televisión? A través de la cuenta en Instagram de People en Español, le pedimos ayuda a nuestros millones de seguidores para conocer desde su opinión cuáles son aquellas actrices de la televisión que se están robando suspiros con su sensualidad. Así que aquí te contamos quiénes son las tres estrellas más bellas de la actualidad, según los resultados de nuestro sondeo. Carmen Villalobos La sexy colombiana, de 37 años, fue una de las tres actrices que más votos recibió a través de nuestra encuesta. No es para menos, ya que además de sus roles protagónicos en algunas de las producciones más exitosas de los últimos años en Estados Unidos, Carmen también se ha consolidado como una de las estrellas del entretenimiento más sensuales. Recientemente la reconocida actriz fue una de las invitadas de honor en la portada de la edición 2021 de Los 50 más bellos de People en Español. Junto a la colombiana también posaron Dayanara Torres, Ana Patricia y Adamari López. Tal parece que la belleza no es casualidad en el lugar en dónde nació la estrella de la nueva versión de la telenovela Café con aroma de mujer, ya que de la ciudad de Barranquilla también son originarias otras hermosas luminarias del entretenimiento como la superestrella de la música Shakira, la exitosa actriz Sofía Vergara, la Miss Universo 2014 Paulina Vega y la también estrella de los melodramas Sarah Mintz (anteriormente conocida como Maritza Rodríguez). Ludwika Paleta Hace más de 30 años, Ludwika se robó el corazón de toda una generación con su rol de María Joaquina en la serie infantil Carrusel. A pesar de que han pasado tres décadas desde entonces, aún continúa siendo una de las actrices más queridas, prolíficas y bellas de la televisión en español. Por ello, no fue una sorpresa que la artista de origen polaco haya sido elegida como otra de las favoritas de nuestros seguidores en Instagram. A sus 42 años de edad, la estrella de la televisión luce mejor que nunca y no cabe duda de que es una de aquellas mujeres con belleza a prueba del tiempo. Además, con su rol protagónico de la divertida y exitosa serie Madre solo hay dos, la actriz está más vigente que nunca. Camila Sodi El gran momento profesional por el que pasa la actriz mexicana, de 35 años, la llevó a ser elegida por nuestros seguidores como otra de las tres actrices de la televisión en español más hot del momento. Su rol en la exitosa producción de Netflix Luis Miguel: La serie no ha pasado por alto entre los amantes de la televisión. Desde luego, Camila lleva consigo la marca de belleza y éxito que corre en las venas de su familia. No hay que olvidar que su tía es una de las personalidades más queridas del mundo del entretenimiento latino: Thalía.

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image ¿Quiénes son las actrices más hot de la televisión?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.