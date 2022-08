"Hace 10 años que no veo a mi papá": Lambda García se emociona hasta las lágrimas en Top Chef VIP con su confesión más personal El actor mexicano abrió su corazón este martes en la competencia culinaria de Telemundo y reveló por qué no tiene relación con su padre desde hace una década. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lambda García Lambda García, concursante de Top Chef VIP | Credit: Telemundo Las emociones de los participantes de Top Chef VIP (Telemundo) afloraron este martes durante el quinto día de competencia en la cocina más exigente de la televisión mundial. Marlene Favela, Mauricio Islas, Horacio Pancheri, Ferdinando Valencia, Héctor Suárez Gomís, Lambda García, Rodrigo Vidal, Gregorio Pernía, Aída Cuevas, Luis Coronel, Cristina Eustace, Graciela Beltrán, Jennifer Peña, Chiky Bombom y Zuleyka Rivera debían cocinar en esta ocasión una receta familiar, lo que implicaba involucrar recuerdos muy personales por parte de los famosos. Lambda optó por preparar unos tamales, "el plato de su infancia". "Todo esto viene por mi señor padre… Hubo un momento en el que pasamos una situación bastante complicada económicamente y mi papá decidió emprender un negocio y entre sus múltiples ideas hizo estos tamales", explicó el actor mexicano al presentar su plato ante los estrictos jueces. El intérprete de 35 años, quien ha protagonizado telenovelas como Sangre de mi tierra y La reina soy yo, no pudo evitar romper a llorar al confesar que hace una década que no tiene relación con su padre. "Yo hace 10 años que no veo a mi papá", dijo entre lágrimas. ¿Por qué? "Hubo una pelea muy fuerte en la familia [y] él optó por irse", explicó visiblemente emocionado. Lambda García Lambda García se emociona en Top Chef VIP | Credit: Top Chef VIP "Tengo que entender que somos dos personas completamente diferentes, somos dos personas que pensamos diferente, que sí nos unen muchas cosas… Cuando alguien que amas te lastima tanto a tanta gente que amas no tienes como las palabras correctas para definir o para detallar una relación. No sé cómo definirlo a él, no sé ni cómo hablar de él", se sinceró. Lambda García Lambda García rompe a llorar en Top Chef VIP | Credit: Top Chef VIP SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lambda no ganó el reto, pero sí logró emocionar a los jueces con su historia. "Tu tamal está mal hecho, pero cuando cierro los ojos y me cuentas tu historia me sabe delicioso", le dijo el chef Juan Manuel Barrientos. Top Chef VIP se transmite a las 7 p. m., hora del Este, por Telemundo.

