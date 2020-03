El capítulo que la Presidencia de la República Mexicana 'censuró' de La rosa de Guadalupe El exitoso unitario de Televisa ha tenido casos muy polémicos a lo largo de sus 12 años de historia, uno de ellos, incluso, fue censurado por la Presidencia de la República Mexicana, mientras que otro fue duramente criticado por la iglesia católica. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Con cerca de 2 millones de televidentes (P2+), La rosa de Guadalupe se mantiene desde hace años en la programación de Univision como uno de los espacios más vistos de la televisión hispana. El programa ha abordado en sus más de dos lustros de vida 1400 casos, unos más complejos y fuertes que otros, que han generado mucha controversia entre el público. En los 12 años que lleva al aire el programa, la producción de Miguel Ángel Herros ha tenido que censurar cuatro capítulos, uno de ellos por petición de la Presidencia de la República. “Dos los guardamos hace tiempo y dos nos pidieron, uno de ellos incluso de Presidencia de la República nos dijeron ‘por favor ese tema no queremos que lo toque’”, contó el productor del exitoso unitario en una reciente entrevista para el canal Tlnovelas. Image zoom La rosa de Guadalupe SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Uno de esos temas que fueron censurados y que, por tanto, no pudieron salir al aire fue el de un caso real que conmocionó al país hace algunos años. “Era violación a niñas que estaban en un campamento y que lógicamente afectaba y seguirá afectando a quien toque ese tema”. El programa también se topó con duras críticas de la iglesia católica en uno de los episodios donde se abordó el tema del vientre de alquiler y que protagonizó la fallecida Alma Muriel. “Nosotros le debemos un respeto a la iglesia por tener a la Virgen de Guadalupe ahí, sin embargo la iglesia un solo capítulo nos criticó y sí lo pasamos al aire y nos lo criticó porque los fieles hablaron con el rector de la basílica”, explicó su productor. “Cuando se habla de La rosa de Guadalupe siempre digo [que] no es un programa religioso, es un programa en donde esta implícito un milagro de la virgen de la Guadalupe que es la madre no solamente de México sino prácticamente ya de toda Latinoamérica”, subrayó. La rosa de Guadalupe se transmite a las 7 p.m., hora del Este, por Univision. Advertisement

