¡Ellas son algunas de las nuevas caras del show La mesa caliente para este verano! Con la etapa estival y las vacaciones, el programa de Telemundo ha incorporado nuevos rostros femeninos para seguir contando lo último del mundo del entretenimiento. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde el estreno de La mesa caliente, el entretenimiento y sus noticias han adquirido este tono fuerte y apasionado a la vez que cálido y dulce. Sus cuatro mujeres al bando, Giselle Blondet, Myrka Dellanos, Verónica Bastos y Alix Aspe se han consolidado como las reinas de la sobremesa gracias a su manera de contar las cosas. Pero con la llegada del verano y lo que eso significa, vacaciones, los rostros en esa mesa van cambiando y rotando para sustituir a las presentadoras que se toman unos merecidos días de descanso. O en el caso de Alix, una baja por incidente personal del que, afortunadamente, se está recuperando favorablemente. Esta semana dos mujeres de armas tomar han visitado el plató de La mesa caliente dejando un muy buen sabor de boca entre la audiencia, siempre sabia, que ha aplaudido sus intervenciones. Myrka Dellanos Credit: (Alexander Tamargo/Getty Images) ¿Quiénes han sido las elegidas? Una de ellas es ya como de la familia. Su paso hace unas semanas dejó una huella tan bonita, que la han vuelto a llamar y repite como co-presentadora. Se trata de Dayanara Torres, una figura a la que el público siempre recibe con empatía y los brazos abiertos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A su lado, otra puertorriqueña que ha traído su alegría y buena energía al estudio. Se trata de la modelo, presentadora y actriz Aleyda Ortiz, quien ya lleva unos días haciendo las delicias de los espectadores con su presencia. Aunque su estancia en el show es temporal y solo se produce en ocasiones puntuales cuando alguna de su conductoras principales está ausente, su elección ha sido un acierto ya que han sabido disparar la temperatura de esa mesa cada tarde. ¡Y aún queda verano!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Ellas son algunas de las nuevas caras del show La mesa caliente para este verano!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.