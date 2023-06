La mesa caliente recupera a una presentadora que el público extrañaba: "Día de reencuentros" Hacía tiempo que no se la veía frente a las cámaras de televisión. La invitación del show de Telemundo alegró a los televidentes. "Deben de dejarla". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con motivo de la ausencia de algunas de sus presentadoras, La mesa caliente ha recurrido estos días a la variedad de conductoras en sus filas. Mientras la semana pasada los espectadores quedaban encantados con la invitación estelar de Maite Delgado, esta, el show ha vuelto a dar en el clavo con el recibimiento de otra famosa artista que ha dejado al público con ganas de más. Se trata de una actriz y conductora puertorriqueña que la audiencia ha extrañado mucho a juzgar por sus reacciones y comentarios al verla. Alguien que, además, ha tenido una relación profesional con Telemundo muy estrecha en el pasado. La mesa caliente La mesa caliente recibe a una presentadora invitada de lujo | Credit: (Photo by Alexander Tamargo/Getty Images) Se trata de Karla Monroig. La artista no era para nada esperada y su entrada triunfal fue una auténtica sorpresa para los televidentes. Y una de las gratas. Así mismo se lo hicieron saber a ella y al show. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Hoy fue el mejor programa desde que empezó", "Esta chica tiene un encanto especial", "Deben dejara en La mesa caliente, es muy simpática, linda y elegante", "Es muy buena presentadora", "Eres el complemento perfecto en esa mesa", escribieron algunos seguidores del programa. Por su parte, Karla también quedó encantada con la experiencia y así mismo lo hizo saber en un amoroso mensaje en Instagram. "Día de reencuentros con quienes fueron mi familia por muchos años. Actores, técnicos, presentadores, productores en fin no imaginan la alegría que sentí al verlos hoy en los pasillos", expresó agradeciendo a la producción por la invitación y a todo el equipo por hacerla sentir "en casa". Ese mismo día, Azucena Cierco también se unió al tándem de mujeres que alborotaron el avispero de la mesa más caliente de todas.

