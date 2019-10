Todo lo que tienes que disfrutar en octubre ¡La lista! By Dahiana Lopez ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Ya casi se acaba el año, pero aún hay mucho qué hacer. Además de disfrazarse para Halloween podrán disfrutar de la música de Karol G -quien llegó a Hollywood-, podrán ver qué pasará en la nueva temporada de La casa de las flores, el regreso de Maleficent, El señor de los cielos y hasta gozarán de los conciertos de Maná y Juan Luis Guerra. La lista ¡todo lo que no te puedes perder este mes! En Hollywood
La curvilínea colombiana entra al mundo del séptimo arte de la mano de artistas de la talla de Migos, Rock Mafia y Snoop Dogg, con quienes interpreta "My Family", tema de la cinta animada The Addams Family [MGM] que se estrenó el 11 de octubre. "Me hace sentir muy bendecida [que] dentro de tantos artistas con tanto talento me hayan elegido a mí. Siento la responsabilidad de representar a mi comunidad latina", confiesa la amante de los dibujos animados. "En esta canción hay un poco de hip hop, rap y sonidos latinos que es lo que va a entrar Karol G a armonizar. Es una canción que habla de la unión de la familia. Les va a encantar", concluye.

CUNA DE LOBOS
La española Paz Vega tendrá la dura tarea de dar vida a la despiadada Catalina Creel, personaje que pasó a la posteridad gracias a la interpretación de la fallecida actriz María Rubio en los años ochenta. En este remake de 25 episodios, la sexy Catalina causará la muerte de su esposo y le hará la vida imposible a quien se interponga en su camino y amenace su fortuna. De lunes a viernes a las 9 p. m., hora del Este, por Univision. EL SEÑOR DE LOS CIELOS 7 Image zoom Telemundo Sin resolverse aún el misterio sobre el paradero de Rafael Amaya, su hermano en la serie, Amado Casillas (Matías Novoa), toma las riendas y junto con su familia hará vibrar a los espectadores con sus andanzas den-tro y fuera de la cárcel. Se estrena el 14 de octubre a las 10 p. m., hora del Este, por Telemundo. Advertisement MALEFICENT: MISTRESS OF EVIL Image zoom DISNEY Angelina Jolie (centro), acompañada de Elle Fanning (izq.) y Sam Riley, vuelve a ponerse en la piel de Maléfica. En este segundo capítulo de la saga de Disney, la relación de amor entre el hada con cuernos y Aurora (Fanning) se verá puesta a prueba por el compromiso de la joven. ¿Arreglarán sus diferencias? Se sabrá el 18 de octubre en cines. THE CASAGRANDES Image zoom Nickelodeon Una cómica familia mexicoamericana protagoniza este spin-off de la exitosa serie animada The Loud House. Uno de los nuevos personajes es la cantante Alisa, a la que presta su voz Ally Brooke. “Interpretar una versión de mí misma, pero en dibujo animado fue supergenial, adelanta la mexicoamericana y exintegrante del grupo Fifth Harmony. “[La serie] es divertida. Hay tantas aventuras diferentes y me encanta que haya representación [latina]”. De lunes a viernes a la 1:30 p. m., hora del Este, por Nickelodeon LA CASA DE LAS FLORES Image zoom Netflix En esta segunda temporada, Paulina (Cecilia Suárez, centro) regresa para so-lu-cio-nar todos los problemas generados por la abrupta muerte de su madre. En sus divertidas y dramáticas aventuras, Suárez estará acompañada de su peculiar familia, interpretada por (de izq. a der.) Alexa de Landa, Norma Angélica, Aislinn Derbez, Darío Yazbek y Arturo Ríos. Se estrena el 18 de octubre en Netflix Advertisement Advertisement Advertisement MUCHO RITMO Image zoom John Parra/Getty Images ¡El Pretty Boy está imparable! Malumallevará este mes su galanura y sus pegajosas canciones a, entre otras ciudades, Nueva York y Miami. El grupo Maná también pasará por la Gran Manzana y la Ciudad del Sol con sus grandes éxitos. Pero aún hay más: para los que quieran mover el bote al ritmo de la bachata, Juan Luis Guerra se presentará en Florida. Boletos a la venta en Ticketmaster. ¡A disfrutar que ya casi se acaba el 2019! CON AMOR DESDE PUERTO RICO Image zoom Cortesía de HBO Latino Para los románticos empedernidos, Kany García propone un concierto de alto calibre que no te obligará a moverte de la comodidad de tu hogar. Tan solo tendrás que sintonizar HBO Latino para disfrutar del nuevo disco de la puertorriqueña, Soy yo (Sony Music Latin). DIRECTO AL ALTAR Image zoom Manuel Hernandez Con todos los líos legales en que está metido, Julián Gil quiso hacer broma de la situación al compartir en las redes el men-saje: “¿Y si me caso?”. Tranquilos, es el título de la obra que protagoniza y que explora los problemas de pareja. ¿Dará el paso? Si estás en Miami el 4 y 5 de octubre, lo sabrás. Boletos a la venta en juliangil.tv. Advertisement Advertisement Advertisement BUENAS LECTURAS Image zoom Cortesía de la casa editorial (3) La reconocida periodista mexicana Mara Patricia Castañeda acudió a sus propias vivencias para contar en esta novela la experiencia de una profe-sional de 40 años soltera y feliz a la que un buen día se le despierta el instinto maternal. Ahí empieza un instructivo y largo viaje. Para quienes se sienten abru-mados por esta era de la hi-perconectividad, el periodista y empresario argentino Sergio Roitberg traza en su primer libro un rumbo para navegar sin hundirnos los constantes cambios tecnológicos que tanta incertidumbre generan en nuestras vidas. Escalar hasta lo más alto de la industria del mer-cadeo y sobrevivir a un cáncer serían suficien-tes razones para escribir unas memorias, pero en el caso de la puertorriqueña Zulema Arroyo Farley, mejor conocida como la Médium Latina, son solo parte de una intensa vida repleta de enseñanzaS.

