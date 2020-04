Todo lo que no te puedes perder este mes ¡La lista! ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next DULCE FAMILIA Image zoom Pantaya En momentos de crisis, esta película puede ser una buena terapia. Fernanda Castillo (izq.) da vida a la feliz pastelera Tamy, quien pasará por mil peripecias y torturas para bajar de peso y así poder lucir en su boda el vestido de novia de su madre (Florinda Meza). En su ardua tarea, Castillo también tendrá que lidiar con sus ácidas hermanas y su empalagoso y maniático prometido, interpretado por Vadhir Derbez (der.). ¡A reírse en casa! Ya disponible. 1 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement LA CASA DE PAPEL Image zoom Netflix En esta cuarta entrega de la exitosa serie española la banda atraviesa una profunda crisis. El Profesor enloquece pensando que su amor, Lisboa, ha sido ejecutada, mientras Río y Tokio hacen saltar por los aires un tanque, y Nairobi se debate entre la vida y la muerte. Eso no es todo, un nuevo enemigo surge entre sus filas para fastidiarles su próximo atraco. Ya disponible. SIN TAPUJOS Pantaya ¿Quién es en verdad Ana de la Reguera? Podrán descubrirlo en Ana, una comedia creada, producida y protagonizada por la mismísima actriz veracruzana, quien derriba tabús sobre la mujer y nos invita a un viaje al sexo, el amor, la marihuana y la lucha contra la presión social. Disponible en Pantaya. FLIPPED Cortesía de Quibi Una pareja que hace realidad su sueño de tener un show de televisión tras encontrar una fortuna escondida en una casa que han renovado acaba pagándolo cuando el dueño del dinero, un narco (Arturo Castro), los obliga a renovar su palacio y el de sus amigos del cartel (Eva Longoria y Andy García). Se estrena el 6 de abril en la aplicación Quibi. UN NUEVO DÍA Telemundo Si quieren vivir y disfrutar de novedades, dense "La vuelta" por Un nuevo día, el nombre del estudio de 360 grados con el que disfrutarán de contenido personalizado en la pantalla de televisión, las redes sociales y el sitio web de Telemundo durante las tres horas de transmisión del show. No se lo pierdan de lunes a viernes a partir de las 7 a. m., hora del Este, por Telemundo. 100 LATINOS DIJERON Cortesía de EstrellaTV El comediante Mau Nieto será el encargado de poner a hablar y reír a familias hispanas en la tercera temporada de esta versión en español del clásico concurso Family Feud. Ideal para pasar un rato agradable en casa de lunes a viernes a las 7 p. m., hora del Este, por Estrella TV. TROLLS © 2020 DreamWorks Animation LLC. All Rights Reserved. En Trolls World Tour (DreamWorks Animation), secuela de la cinta del 2016, Poppy (Anna Kendrick, izq.) y Branch (Justin Timberlake) se unen a otras seis tribus de trolls para salvaguardar su riqueza musical. Se estrena el 10 abril en todas las plataformas On Demand. SERGIO Netflix Basado en la vida del diplomático de la ONU Sergio Vieira de Mello (Wagner Moura, centro), este largometraje recorre la agitada trayectoria del brasileño por los puntos más conflictivos del planeta. Finalmente le promete a su pareja, Carolina Larriera (Ana de Armas, der.), una vida tranquila, aunque primero debe concluir su última misión en Bagdad tras la invasión estadounidense. Una atentado con bomba se interpondrá en sus planes. Ya disponible. TE DOY LA VIDA Telemundo Para los amantes del drama llega esta historia de un niño adoptado (Leonardo Herrera) enfermo de leucemia, cuyos padres adoptivos (Eva Cedeño, izq., y Jorge Salinas, der.) buscan para salvarlo a su padre biológico (José Ron, centro), quien desconocía su existencia. El encuentro forjará una amistad entre padre e hijo, y un trío amoroso, pues Ron se enamorará de la madre. De lunes a viernes a las 8 p.m., hora del Este, por Univision. BUENAS LECTURAS Cortesía de la casa editorial (3) CHIQUIS KETO Frustrada por no encontrar una dieta que le funcionara, Chiquis Rivera elaboró con la ayuda de su entrenadora Sarah Koudouzian un régimen alimentario sin granos, pocos carbohidratos, proteínas en moderación y grasas buenas, además de ejercicio. HISTORIA VERDADERA DE LA CONQUISTA DE NUEVA ESPAÑA El conquistador Bernal Díaz del Castillo, cuyas crónicas se recopilan en este clásico de la literatura universal, fue un testigo excepcional de la exploración y conquista del actual México por parte de los españoles. LAS FUENTES DEL SILENCIO La escritora estadounidense Ruta Sepetys explora la cara oscura de la era franquista a través de los ojos de un adolescente de Dallas que llega al Madrid de los años cincuenta, donde descubre que las heridas de la guerra siguen abiertas.

