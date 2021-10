Todo lo que tienes que ver en octubre, ¡la lista! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Ana de Armas - hot list - October 2021 Credit: Nicola Dove En este mes de octubre, no hay manera de que el aburrimiento aparezca por ahí, pues entre películas, series, libros y buena música hay mucho qué disfrutar. ¡Toma nota! Empezar galería MUCHO FUEGO Hit List - Olga Tanon - October 2021 Credit: Option One Olga Tañón estrena On Fire (Option One Olga Tañón), un miniálbum de dos sencillos. "Realmente ha sido bien chévere. Es algo diferente para la gente, son dos temas que están vinculados". Disponible en todas las plataformas digitales. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio MAYA AND THE THREE Hot List # 2. Maya and the 3 - October 2021 Credit: Netflix Con su hijo autista en mente, el cineasta Jorge Gutiérrez creó la serie de animación Maya and the Three, en la que una princesa busca salvar a la humanidad de la venganza de los dioses. Basada en culturas mesoamericanas como la maya, cuenta con las voces de, entre otros, Zoë Saldaña, Kate del Castillo y Gael García Bernal. "Está llena de aventuras, chistes, acción, romance y muchísimo corazón", dice el mexicano. Disponible en Netflix este otoño. 2 de 10 Ver Todo LLEGÓ LA MAFIA The Many Saints of Newark - Hot List - October 2021 Credit: Barry Wetcher Los fans de The Sopranos disfrutarán con The Many Saints of Newark (New Line Cinema), precuela de la mítica serie. Con los disturbios raciales de 1967 en Nueva Jersey de fondo, cuenta el enfrentamiento entre familias mafiosas por el poder, en el que participa un joven Tony Soprano encarnado por Michael Gandolfini, hijo del desaparecido James Gandolfini, quien dio vida al capo mafioso en la serie. Disponible en cines y en HBO Max. 3 de 10 Ver Todo Anuncio 007 ESTÁ DE VUELTA Ana de Armas - hot list - October 2021 Credit: Nicola Dove En No Time To Die (Metro-Goldwyn-Mayer), la vida tranquila de James Bond (Daniel Craig) en Jamaica da un giro de 180 grados cuando un viejo amigo de la CIA necesita su ayuda para rescatar a un científico secuestrado. Por el camino se enfrenta a la aparente traición de su amada y a un villano poseedor de una peligrosa tecnología. ¿Quién lo ayudará a cumplir su tarea? La sexy cubana Ana de Armas. Ya en cines. 4 de 10 Ver Todo ALMA'S WAY Hot List #5. Almas Way - Hot List - October 2021 Credit: Fred Rogers Productions ¡Puerto Rico in the house! Los reyes del hogar celebrarán el Mes de la Hispanidad con Alma's Way, una serie animada creada por Sonia Manzano, quien hizo de María por años en Sesame Street. La historia se centra en la vida de una niña de 6 años de raíces puertorriqueñas que vive en El Bronx. A través de sus aventuras con su familia y amigos, la serie busca dar herramientas a los pequeños para su crecimiento. Disponible en PBS Kids. 5 de 10 Ver Todo ENRIQUE IGLESIAS Enrique Iglesias - Hot List - October 2021 Credit: Alan Silfen El cantante español Enrique Iglesias interpreta su gran Final (Sony Music Latin). En esta, su décima producción discográfica, colabora con Wisin, Bad Bunny, Farruko y Myke Towers, entre otros duetos con los que el artista promete hacer gozar a todo el que lo escuche. Así que se vale bailar este otoño al estilo Iglesias. Disponible en plataformas digitales. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio MEZCLA EXPLOSIVA Tommy Torres - Hot List - October 2021 Credit: Rubén Martin Rock, pop, música alternativa, tropical y reggae, ¿juntos en un solo disco? Eso fue lo que logró Tommy Torres con El playlist de anoche (Rimas Entertainment), su nuevo trabajo musical producido y escrito junto con el también puertorriqueño Bad Bunny. "Siento que logramos una fusión de energías puras", asegura Torres. "Simplemente hicimos el disco que nos gustaría escuchar, creamos el playlist perfecto". Disponible en todas las plataformas digitales 7 de 10 Ver Todo MALA YERBA 8 - Mala Yerba - Hot List - October 2021 Credit: PANTAYA Suspenso, amor y traiciones son los ingredientes de Mala yerba, serie protagonizada por Sebastián Eslava, María Elisa Camargo, Juan Pablo Urrego y Carolina Gaitán, en la que tres jóvenes se abren paso en el mercado del cannabis medicinal gracias a una semilla muy especial. Pero detrás del innovador proyecto parece encontrarse la desaparición de un israelí investigada por una sagaz periodista. Disponible en Pantaya. 8 de 10 Ver Todo BIEN SOLITO Randy - Hot List - October 2021 Credit: KIANNIQUE CORDERO Durante quince años de carrera Randy Ortiz trabajó para elaborar Romances de una nota (Onerpm). "Soy la cabeza pensante [de esta producción]", dice el puertorriqueño, quien forma parte del dueto Jowell & Randy. "No es música [de] perreo, es house más guaracha. Es lo que yo soy". En este debut como solista se hizo acompañar de, entre otros, Zion, Lenny Tavárez y Dalex. Disponible en plataformas digitale 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio BUENAS LECTURAS 10 - libros - Hot list - October 2021 Credit: Cortesía de la casa editorial (3) La otra cara del éxito de los deportistas de élite, las graves dudas vitales que asaltan a tres amigas y las reflexiones de José Martí sobre Estados Unidos son las recomendaciones de este mes. EL PRECIO DE AQUELLOS SUEÑOS El reconocido periodista deportivo estadounidense Wright Thompson cuenta los sacrificios y el precio que han pagado estrellas del deporte como Michael Jordan, Tiger Woods y Pat Riley para alcanzar el éxito. URANO Tres amigas empiezan a cuestionarse sus metas, matrimonios y hasta su sexualidad en esta novela basada en vivencias reales de la periodista puertorriqueña Eileen Cardet, quien a través de sus personajes se plantea las grandes preguntas existenciales. ESTADOS UNIDOS EN LA PROSA DE UN INMIGRANTE El escritor cubano Néstor Díaz de Villegas recopila crónicas y artículos sobre Estados Unidos que José Martí envió a periódicos latinoamericanos durante sus quince años de destierro en Nueva York. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

