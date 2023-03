La Jefa de La casa de los famosos habla de su experiencia en el exitoso reality show de Telemundo La locutora y actriz de doblaje Jessica Ortiz es la voz de La jefa del exitoso reality show de Telemundo. "A estas alturas [del concurso] ya necesito ahorrar toda mi energía". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Además de ser el símbolo de autoridad que mantiene el ritmo de la competencia y asegura que los concursantes sigan las reglas, La Jefa es el único punto de contacto y comunicación de los famosos mientras permanecen encerrados en la casa más famosa de la televisión hispana. "Cuando los famosos tienen algún problema o inconveniente, deben de pasar donde La Jefa para informar cualquier asunto que amerite ayuda", explicaba en una entrevista con People en Español Francisco 'Cisco' Suárez, Vicepresidente Ejecutivo de Programación de Realities y Especiales en Horario Estelar de Telemundo. Detrás de este símbolo de autoridad tan característico del exitoso reality show de Telemundo que conducen Héctor Sandarti y Jimena Gállego se encuentra la locutora y actriz de doblaje mexicana Jessica Ortiz, quien lleva desde la primera temporada siendo la voz oficial de La Jefa. Jessica Ortiz Jessica Ortiz, voz de La Jefa de La casa de los famosos | Credit: Instagram Jessica Ortiz La locutora habló sobre su experiencia de trabajo en el programa estelar de la cadena hispana a través de una dinámica de preguntas y respuestas que llevó a cabo desde su perfil de Instagram. "A estas alturas ya no tengo claro qué día es, ya estoy como muy confundida en el tiempo, me siento cansada todo el tiempo", reconoció Jessica, quien también da clases online de manejo de voz. "Pero ya sé que es así, yo ya sé que a estas alturas ya necesito ahorrar toda mi energía". "Pero me encanta", agregó. Máxima concentración La también actriz de doblaje aseveró que estar pendiente al mismo tiempo de las instrucciones de la producción y los habitantes de la casa requiere de mucha concentración. "Necesito escuchar muchas personas al mismo tiempo, necesito concentrarme en muchas cosas al mismo tiempo", explicó. Jessica Ortiz Jessica Ortiz, voz de La Jefa de La casa de los famosos | Credit: Instagram Jessica Ortiz Jessica reconoció que le ayudó mucho haber estado durante 15 años conduciendo juegos en el programa matutino de la televisión mexicana Venga la alegría de TV Azteca. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Me ayudó mucho que estuve en Venga la alegría 15 años conduciendo juegos, me ayuda también mucho que me concentro mucho en el doblaje, entonces todo eso me ha ayudado", dijo. La casa de los famosos se transmite a las 7 p. m., hora del Este, por Telemundo.

