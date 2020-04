Los mejores memes que nos deja la nueva temporada de "La casa de papel" La nueva temporada de La casa de papel nos ha dejado un rosario de meses ¿Cuál te gusta más? By Alma Sacasa ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Atención completa El personaje de Álvaro Morte como El profesor en la serie de Netflix tiene a todos al borde de sus asientos. ¿Ahora que? ?s=20 Este meme es perfecto para todos aquellos que no pudieron dejar de ver la nueva temporada y ahora tienen que esperar a la quinta. Amistad terminada Todos tenemos ese amigo. Muy ingeniosa La serie ha inspirado una nueva forma de atarse la melena. Ahorrador temporal La nueva temporada ayudó a aliviar la cuarentena de algunos. El mas odiado ?s=20 Por lo que parece, el público ya encontró a otro villano favorito. A través de sus ojos Denver ve a Tokio de una manera diferente. Coronavirus en forma humana ?s=20 Si el coronavirus se encarnara en un ser humano. No está contenta Bob Esponja como transmisor de sentimientos. El 2020 en forma humana ?s=20 Si este año se encarnara en alguien, los fans apuntan a estos personajes. Advertisement

