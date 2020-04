¡Ya vuelve! ¡Estreno de la cuarta temporada de la Casa de Papel! ¡Netflix revoluciona la cuarentena del coronavirus con la llegada de la cuarta temporada de Money Heist! ¿Ya estás listo? Te contamos las novedades de esta nueva entrega. By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print No hay duda de que ésta en una gran noticia para disfrutar del encierro de la cuarentena que tiene a millones de personas en sus casas por culpa del coronavirus… ¡La Casa de Papel 4 se estrena el tres de abril, dentro de unas pocas horas, en Netflix! ¡Comienza la cuenta atrás! Para ir abriendo boca, ya se revelaron los nuevos títulos que vienen de Money Heist, su nombre anglosajón, para esta nueva temporada: La Boda de Berlín, Lección de Anatomía, Suspiros de España, Cinco minutos Antes, KO Técnico, Tumbar la Carpa y Plan París. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Álvaro Morte (el profesor), Úrsula Corberó (Tokio), Pedro Alonso (Berlín), Alba Flores (Nairobi), Itziar Ituño (Lisboa), Miguel Herrán (Rio), Jaime Lorente (Denver), Esther Acebo (Stockholm), Darko Peric (Helsinki) y Rodrigo de la Serna (Palermo) son las estrellas del cast que repiten, entre otros actores de reparto, y volverán a hacer de las suyas en esta exitosa serie que cuenta con una enorme cantidad de fans en todos los idiomas alrededor del mundo. “La cuarta es la temporada más vibrante y salvaje que hemos rodado, y va a dejar en shock a los fans. Les va a proporcionar tantas sensaciones que no van a poder despegarse del sofá. Será un viaje a través de la tensión, la emoción, la comedia negra y la acción inclemente y a bocajarro”, confesó emocionado Álex Pina, creador de la serie, en una entrevista al medio español Diez Minutos. En estos nuevos episodios el profesor, después de haber picado el cebo de la policía y creer que murió Lisboa, tiene que ayudar a sus compañeros quienes están en su segundo golpe. ¿Descubrirá que su amor sigue con vida? Advertisement

Close Share options

Close View image ¡Ya vuelve! ¡Estreno de la cuarta temporada de la Casa de Papel!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.