La casa de los famosos 3: ¿cuántos famosos hay ya confirmados? ¿cuándo se conocerá la lista completa? Arrojamos luz sobre algunas de las preguntas más repetidas acerca de la tercera temporada del exitoso reality show de Telemundo que se estrena el próximo martes 17 de enero. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Inicia la cuenta atrás para el gran estreno de la tercera temporada La casa de los famosos. Bajo la conducción nuevamente de Héctor Sandarti y Jimena Gállego, la casa más famosa de la televisión hispana abrirá sus puertas en vivo el martes, 17 de enero a las 7 p. m., hora del Este, a un nuevo grupo de celebridades que han aceptado el reto de vivir en total aislamiento bajo el mismo techo mientras sus pasos son vigilados en todo momento por decenas de cámaras y micrófonos que no dejarán de monitorear sus pasos. ¿Cuántos famosos hay ya confirmados? La lista de famosos confirmados asciende a 6. Paty Navidad, Arturo Carmona, Aylín Mujica, Osmel Sousa, Juan Rivera y Yameyry 'La Materialista' Ynfante son las únicas celebridades confirmadas hasta el momento por Telemundo. ¿Cuándo se conocerá la lista completa? El resto del grupo de famosos que vivirán aislados del mundo exterior bajo el mando de La jefa serán revelados el martes 17 de enero durante la gran noche de estreno. La casa de los famosos Héctor Sandarti y Jimena Gállego, conductores de La casa de los famosos | Credit: TELEMUNDO ¿Por qué el canal 24/7 está ya funcionando si la tercera temporada no inicia hasta el 17 de enero? Por primera vez en su historia, el reality show dará la oportunidad a dos personas del público de participar como un habitante más dentro de la casa junto a los famosos. Telemundo seleccionó a 10 finalistas que ya se encuentran conviviendo en la casa más famosa de la televisión hispana y cuyos pasos pueden ser vigilados a través del 24/7. De esos 10 finalistas saldrán los dos seleccionados que se unirán a los famosos el próximo 17 de enero. ¿Quiénes elegirán a los 2 ganadores del casting y cuándo se revelarán sus nombres? Serán los fanáticos del show con sus votos a través de la página web del reality los que tengan la última palabra. Los nombres elegidos no se conocerán hasta la gran noche de estreno. ¿Cuántos concursantes habrá en total? En total serán 19 huéspedes: 17 famosos –hasta el momento solo se han confirmado 6– y las dos personas del público que resulten ganadoras. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Adamari López será una de las habitantes? La conductora puertorriqueña dejó claro en noviembre del año pasado que no aceptaría concursar en el reality show por razones muy personales ya que estar lejos de su hija no es una opción para ella. En las últimas semanas, sin embargo, la también actriz ha jugado al despiste en su programa Hoy Día y ha dejado caer que tendrá algún tipo de participación en la nueva temporada.

