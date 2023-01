La casa de los famosos 3 se convierte en el estreno más visto en la historia del reality show La tercera temporada del exitoso reality show de Telemundo que conducen Héctor Sandarti y Jimena Gállego aterrizó con fuerza este martes en el prime time de la televisión hispana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La casa de los famosos abrió este martes sus puertas a las 17 personalidades y los 2 fans seleccionados por el público que habitarán la casa más famosa de la televisión hispana durante la tercera temporada del exitoso reality show de Telemundo que conducen Héctor Sandarti y Jimena Gállego. "¡Qué alegría poder regresar en esta tercera temporada! Héctor Sandarti y yo buscamos entretenerlos y que pasemos un buen rato juntos de lunes a viernes y los domingos solo por Telemundo", compartió Gállego a través de su cuenta de Instagram. Sandarti, por su parte, comentó: "Iniciando la tercera temporada del show más exitoso de la televisión hispana en los Estados Unidos. Gracias Telemundo y EndemolShine por confiar nuevamente en mí para conducir este espectacular programa junto a mi querida Jimena Gállego. La aventura apenas comienza". Héctor Sandarti Héctor Sandarti, conductor de La casa de los famosos | Credit: TELEMUNDO La nueva temporada de La casa de los famosos aterrizó con éxito en el prime time de la televisión hispana tras lograr congregar frente a la pantalla de Telemundo en su primera gala a 1,390,000 televidentes (P2+). El estreno más visto La casa de los famosos 3 se convirtió así en el estreno más visto en la corta historia del exitoso reality show, superando en audiencia al debut de la primera y segunda temporada. Jimena Gállego Jimena Gállego, conductora de La casa de los famosos | Credit: TELEMUNDO Mientras que el estreno de la segunda promedió 1,081,000 televidentes (P2+), el debut de la primera sedujo a 1,006,000 televidentes (P2+). Estrenos La casa de los famosos: 1.La casa de los famosos 3: 1,390,000 (P2+) 2.La casa de los famosos 2: 1,081,000 (P2+) 3.La casa de los famosos 1: 1,006,000 (P2+) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Osmel Sousa, Paty Navidad, Arturo Carmona, Aylín Mujica, Aleida Núñez, Juan Rivera o Pepe Gámez son algunas de las celebridades que aceptaron este año el reto de convivir bajo el mismo techo aisladas del mundo exterior mientras sus pasos son vigilados las 24 horas del día los 7 días de la semana por decenas de cámaras y micrófonos repartidos por toda la casa. Osmel Sousa Osmel Sousa, habitante de La casa de los famosos 3 | Credit: TELEMUNDO La casa de los famosos 3 se transmite a las 7 p. m., hora del Este, por Telemundo.

