Laura Bozzo Laura Bozzo, última eliminada de La casa de los famosos 2 | Credit: Telemundo La casa de los famosos 2 sigue dando alegrías a Telemundo en su recta final. El reality show que conducen Héctor Sandarti y Jimena Gállego vio disparada este lunes su audiencia con la gala que puso fin a la estancia de Laura Bozzo en la casa más famosa de la televisión hispana. La eliminación de la abogada peruana del concurso llevó al programa a registrar su dato de audiencia más alto hasta la fecha tras superar por primera vez el millón y medio de televidentes (P2+). Concretamente, 1,631,000 televidentes (P2+) fueron testigos de cómo Daniella Navarro, Salvador Zerboni, Toni Costa y Nacho Casano se unían a Ivonne Montero como finalistas del reality show. La casa de los famosos Los finalistas de La casa de los famosos 2 | Credit: Instagram Telemundo Realities El programa producido por Endemol Shine Boomdog ganó así medio millón de televidentes (P2+) respecto a la gala del pasado viernes, que promedió 1,139,000 televidentes (P2+). "No hay, ni habrá forma de agradecer su cariño y preferencia. Ya falta menos para la gran final de La casa de los famosos. Vamos por más", escribió su presentador en las redes sociales. El más visto El reality show no solo superó cómodamente en audiencia a las ficciones de la competencia, La rosa de Guadalupe (Univision) y La mexicana y el güero (Univision), contra las que competía directamente; sino que se convirtió también en el espacio más visto de todo el prime time de la televisión de habla hispana. Supera a Niurka Hasta ahora, el dato de audiencia más alto del reality show lo había registrado la polémica gala del regreso de Niurka Marcos al plató, que sedujo en su día a 1,456,000 televidentes (P2+). Llega a su fin La segunda edición de La casa de los famosos llegará el próximo lunes 8 de agosto a su gran final con un gran evento de clausura de tres horas en vivo en el que una de las 5 icónicas personalidades que aún permanecen bajo el mismo techo en total aislamiento se convertirá en el campeón o campeona de la segunda temporada y ganará $200.000 luego que los conductores, Sandarti y Gállego, revelen el voto de la audiencia al final de la transmisión. La casa de los famosos Héctor Sandarti y Jimena Gállego, conductores de La casa de los famosos | Credit: Instagram Jimena Gállego SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Como antesala al esperado evento, la edición especial de La casa de los famosos del próximo domingo presentará un resumen y un análisis profundo de los momentos más emotivos previos a la esperada clausura con Sandarti y Gállego, al lado de Alicia Machado, Roberto Palazuelos y Yolanda Andrade, además de Omar Chaparro como invitado especial.

