La casa de los famosos, ¿qué temporada tuvo más audiencia en su estreno? El reality show de Telemundo volvió a abrir sus puertas este martes 10 de mayo con personalidades tan mediáticas como Niurka Marcos, Laura Bozzo y Toni Costa entre sus concursantes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La casa más famosa de la televisión hispana volvió a llenarse este martes 10 de mayo de celebridades con el estreno de la segunda temporada del reality show La casa de los famosos, que Telemundo transmite de lunes a viernes a las 7 p. m., hora del Este. La cadena hispana quiso apostar fuerte por el formato tras la gran repercusión que tuvo el año pasado la anterior temporada, que contó con estrellas de la talla de Gaby Spanic y Alicia Machado–, e incluyó entre el nuevo grupo de participantes personalidades del mundo del espectáculo tan mediáticas como Niurka Marcos, Laura Bozzo y el ex de Adamari López. Pero, ¿cómo le fue en términos de audiencia al estreno de La casa de los famosos 2? El reality show que conducen Héctor Sandarti y Jimena Gállego promedió durante su primera gala 1,081,000 televidentes totales (P2+) y 402 mil en la franja de edad de 18 a 49 años. A pesar de la enorme expectativa que había generado el estreno entre el público y el ruido creado alrededor del esperado reencuentro entre Niurka Marcos y Laura Bozzo, el regreso de La casa de los famosos no logró sobresalir respecto al debut de la primera temporada puesto que ambos estrenos del reality show de Telemundo registraron datos de audiencia muy similares. Alicia Machado Alicia Machado La casa de los famosos 1; Niurka Marcos La casa de los famosos 2 | Credit: TELEMUNDO (x2) Mientras que el debut de la segunda temporada promedió 1,081,000 televidentes (P2+), el estreno de la primera sedujo a 1,006,000 televidentes )P2+). La casa de los famosos 2: 1,081,000 (P2+) La casa de los famosos 1: 1,006,000 (P2+) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ganó Univision El estreno de la segunda temporada de La casa de los famosos, que inició a las 7 p. m. y terminó a 9 p. m., no logró superar en audiencia a los programas de la competencia contra los que tuvo que medir fuerzas, La rosa de Guadalupe y Soltero con hijas –ambos de Univision–, que lideraron sus respectivas franjas de emisión en el horaria de máxima audiencia de la televisión hispana. La rosa de Guadalupe: 1,150,000 (P2+) Soltero con hijas: 1,265,000 (P2+)

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image La casa de los famosos, ¿qué temporada tuvo más audiencia en su estreno?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.