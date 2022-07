La casa de los famosos ¡en el punto de mira! ¿Debió haber emitido estas imágenes? Un fuerte episodio sucedido dentro de la casa entre varios participantes pone en la palestra dónde deberían estar los límites de lo que pasa en el reality, qué se debe permitir y hasta emitir. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A nada de que se ponga punto y final a La casa de los famosos, el show vuelve a estar en boca de todos, esta vez por una decisión que algunos consideran inadecuada. Los nervios están a flor de piel y eso tiene como resultado peleas y salidas de tono que, en esta ocasión, han cruzado los límites. Una fortísima discusión en la casa entre tres miembros de la misma, ha hecho preguntarse a sus televidentes si realmente era necesario que se emitiese. El trato indebido entre ellos, los insultos y faltas de respeto ponen sobre la mesa hasta dónde se debe llegar. La casa de los famosos La casa de los famosos | Credit: La casa de los famosos Todo surgía con el sonado enfrentamiento entre Daniela Navarro y Laura Bozzo con Ivonne Montero. Aunque el programa corta todas las palabras malsonantes que salen por sus bocas, el momento fue poco ejemplarizante y dio mucho de qué hablar. Lo sucedido fue tan desagradable para sus espectadores, que muchos alzaron la voz en redes para sugerir al programa y la cadena que no permitan más la emisión de situaciones que podrían rozar la violencia verbal. Y si lo hacen, que al menos les sancionen. Monstruo, rata inmunda, eres una mierda, patética y otros muchos fueron los adjetivos descalificativos que se usaron en esta discusión de a tres. "Me pregunto para cuándo van a poner un alto a toda la agresividad, violencia, acoso, misoginia ,que se vive... es momento de que se pongan sanciones", "Me da vergüenza ajena", "Deberían darles sanción en el momento de la falta", escribieron tan solo algunos . Todo arrancó con la cena que reunió a Ivonne, Nacho y Lewis, ya expulsado, hace unos días. Las formas con las que se dirigieron a ella y los ataques a su persona sin filtro alguno, hicieron saltar todas las alarmas. "No se puede ofender a alguien así en un programa y una televisora no puede apoyar este tipo de agresiones", escribió un usuario de Twitter. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y es que Nacho la llamó baja, nefasta, medio dio a entender que podría haber estado con personas para conseguir cosas y se metió con su forma de maquillarse. "Cierra la boca que es lo mejor que puedes hacer... Te queda grande la palabra mujer", le dijo a Ivonne su compañero. Con tantos episodios fuera de lugar y rozando límites insospechados en la recta final del concurso, se pone sobre la mesa un tema importante: ¿han de emitirse esas imágenes o es una ofensa a la libertad de expresión? Y si salen a la luz, ¿deberían ponerse límites y sancionarse este tipo de actuaciones? La polémica está servida.

