La casa de los famosos México: ¿se podrá ver en Estados Unidos? ¿Quiénes serán sus 14 concursantes? La edición mexicana del exitoso reality show que en Telemundo conducen Héctor Sandarti y Jimena Gállego abrirá sus puertas este domingo 4 de junio por las pantallas de TelevisaUnivision. Aquí te contamos todo lo que debes saber Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La casa de los famosos México Emilio Osorio; Galilea Montijo; Cecilia Galliano | Credit: TelevisaUnivision (X3) La cuenta atrás ha comenzado. La casa de los famosos México, la edición mexicana del exitoso reality show que en Telemundo conducen Héctor Sandarti y Jimena Gállego, abrirá sus puertas este domingo 4 de junio por las pantallas de TelevisaUnivision. Aquí te contamos todo lo que debes saber. ¿Quiénes serán los presentadores? La conducción de La casa de los famosos México estará a cargo de Galilea Montijo, Odalys Ramírez y Diego de Erice. Galilea y Diego conducirán las galas de nominación de los miércoles y las galas dominicales, mientras que Odalys y Diego presentarán las galas que se transmitirán los lunes, martes, jueves y viernes en las que se mostrará lo más relevante de lo sucedido en la casa durante la semana. El influencer Pablo Chagra, por su parte, será el host digital de la emisión. Galilea Montijo Diego de Erice Left: Galilea Montijo | Credit: TelevisaUnivision Right: Diego de Erice | Credit: TelevisaUnivision Odalys Ramírez Pablo Chagra Left: Odalys Ramírez | Credit: TelevisaUnivision Right: Pablo Chagra | Credit: TelevisaUnivision El reality show contará además con otros dos conductores, Cecilia Galliano y Mauricio Garza, quienes se encargarán de conducir las galas exclusivas previas y posteriores a las de nominación y dominicales que se emitirán únicamente a través de la plataforma de streaming ViX. Mauricio Garza Cecilia Galliano Left: Mauricio Garza | Credit: TelevisaUnivision Right: Cecilia Galliano | Credit: TelevisaUnivision ¿Cuántos concursantes habrá? La casa de los famosos México será habitada por 14 personalidades del mundo del entretenimiento, digital y deportivo. ¿Quiénes serán los concursantes? Hasta la fecha se han confirmado los nombres de cinco participantes, Paul Stanley, Raquel Bigorra, Emilio Osorio, Wendy Guevara y Poncho de Nigris. El resto de los famosos serán develados este domingo 4 de junio durante la emisión de estreno. Paul Stanley Raquel Bigorra Left: Paul Stanley | Credit: TelevisaUnivision Right: Raquel Bigorra | Credit: TelevisaUnivision Emilio Osorio Wendy Guevara Left: Emilio Osorio | Credit: TelevisaUnivision Right: Wendy Guevara | Credit: TelevisaUnivision Poncho De Nigris Poncho De Nigris | Credit: TelevisaUnivision ¿Se podrá ver en Estados Unidos? La casa de los famosos México no podrá verse en Estados Unidos, ni a través de Univision ni de ViX ya que los derechos del formato en este país los tiene la cadena Telemundo. ¿En qué canales y horarios se verá? En México, las galas dominicales podrán seguirse a través de Las Estrellas a las 20:30 horas. Las galas de nominación los miércoles por Canal 5 a las 22:00 horas, mientras que el resto de galas se verán por Canal 5 a las 22:00 horas los lunes, martes, jueves y viernes. La casa de los famosos México La casa de los famosos México | Credit: TelevisaUnivision ¿Habrá canal 24/7? El público podrá disfrutar sin censura de todo lo que pase en la casa a través del servicio de streaming ViX, que contará con varios canales con acceso a todas las cámaras. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿La casa es la misma que la de Telemundo? TelevisaUnivision remodeló las instalaciones para darle un toque diferente, pero la casa es la misma. Puedes ver cómo luce ahora aquí.

