La casa de los famosos México ya abrió sus puertas: conoce a sus 14 habitantes Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Galilea Montijo Credit: TelevisaUnivision Anoche se estrenó en México la edición mexicana del exitoso reality show que en Telemundo conducen Héctor Sandarti y Jimena Gállego. "¡Qué emoción! Hoy inicia este gran viaje en el que 14 celebridades tendrán que convivir 24 horas del día, los 7 días de la semana durante 10 semanas completamente aislados del mundo exterior. Aquel habitante que logre ser el último en salir de la casa recibirá un reconocimiento de 4 millones de pesos", compartió su presentadora Galilea Montijo nada más iniciar la emisión. Conoce a los 14 habitantes de La casa de los famosos México. Empezar galería Sergio Mayer El actor mexicano ya participó hace dos décadas en un formato como este. "Hoy te puedo decir que quizás soy más tolerante, tengo más experiencia, evidentemente tengo más edad...", aseveró. "Yo estoy convencido de que no cualquiera acepta este tipo de reto y que no es para cualquier persona. Quiero vivir intensamente cada momento, cada instante dentro de la casa y eso lo voy a hacer junto con cada uno de ustedes". 1 de 14 Ver Todo Anuncio Anuncio Wendy Guevara Wendy Guevara Credit: TelevisaUnivision La influencer transexual de 29 años asegura tenerlo "todo" para ganar La casa de los famosos México. "Yo me describo como una persona superbuenaonda porque tengo muchos amigos, soy muy amiguera, pero pues también obviamente si me buscan me encuentran", advirtió. "Yo me la llevo muy bien con las mujeres pero creo que me la llevo mejor con los hombres". 2 de 14 Ver Todo Emilio Osorio Emilio Osorio Credit: TelevisaUnivision El hijo de Niurka Marcos y el productor Juan Osorio ha participado en exitosas telenovelas como Mi marido tiene más familia y ¿Qué le pasa a mi familia? "Me considero travieso, intenso, amoroso y cachondo", aseveró. "Mi madre me dice mucho que siempre estoy del lado del diablo y de Dios, creo que esta vez estar del lado del mal va a ser más divertido aunque vamos a tener que pedir un poquito más de perdón". 3 de 14 Ver Todo Anuncio Jorge Losa El actor jura ser un líder nato. "Soy un tipo bastante empático, soy divertido y sobre todo muy enfocado. Soy como un caballo de carreras: voy para allá", expresó. "Mi papel en la casa yo creo que voy a ser un líder sin imposición". 4 de 14 Ver Todo Bárbara Torres La actriz y comediante de origen argentino se dejó ver recientemente en la piel de Carmen en el exitoso melodrama de TelevisaUnivision Cabo. "Mis hijos ellos fueron los que me dijeron 'ma, sí, tienes que entrar'. Creo que como experiencia es válida, creo que es fuerte para ellos, sobre todo para el más chico. Me divierte a los 52 años estar haciendo esto". 5 de 14 Ver Todo Paul Stanley Paul Stanley Credit: TelevisaUnivision El actor y conductor mexicano es desde hace varios años uno de los rostros más populares del programa matutino Hoy. "Soy un rival fuerte y yo creo que alguien que puede equilibrar bien los grupitos y demás que empiecen a hacer porque soy el amigo de todos los niños". 6 de 14 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Apio Quijano El cantante, experto en moda y conductor mexicano está dispuesto a demostrar que no es una persona arrogante como muchos piensan. "Ya me compré el papel de ser como fresita o niñito bien de toda la vida porque siempre me lo han cantado, pero no, la verdad es que soy supersencillo y la gente no cree, piensa que soy muy arrogante, pero no lo soy". 7 de 14 Ver Todo Ferka La actriz y conductora mexicana se define como una persona "intensa", "muy disciplinada" y sobre todo "muy terca". "Y el ser terca viene de este temperamento de ser leona y de que a veces me cuesta trabajo seguir reglas". 8 de 14 Ver Todo Sofía Rivera Torres La actriz interpretó recientemente a Karen Escalante en la exitosa telenovela de TelevisaUnivision Cabo. "Amo organizar, acomodar, hacer camas, todo eso, no pasa nada. La tarea doméstica que más detesto es lavar trastes, prefiero lavar 10 excusados que 1 plato sucio". 9 de 14 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Nicola Porcella El actor y conductor entra soltero a La casa de los famosos México. "Me gusta la fiesta. Siempre me ha gustado salir, me ha gustado estar con mis amigos, tomarme mis tragos...". 10 de 14 Ver Todo Marie Claire Harp La conductora de origen venezolano no es muy amiga de los quehaceres domésticos. "Yo soy un desastre, todo va a ser de manera obligatoria, no es que me salga del corazón querer lavar los platos", dijo entre risas. "En la casa yo creo que lo que más me preocupa es el tema de los retos y cosas por la comida, o sea yo no sé qué va a suceder, qué va a pasar, se va a liberar la bestia…". 11 de 14 Ver Todo Raquel Bigorra Raquel Bigorra Credit: TelevisaUnivision La conductora y actriz de origen cubano se considera una persona "optimista", "alegre", "pachanguera", "trabajadora", "luchona", "buena amiga"... " "Y también tengo cosas malas, pero esas mejor descúbranlas dentro de la casa". 12 de 14 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Poncho De Nigris Poncho De Nigris Credit: TelevisaUnivision El actor, conductor e influencer mexicano tiene experiencia en programas de telerrealidad. "Tu éxito será la amargura de algún mediocre. Yo no vine aquí a hacer amigos, vine a ganar". 13 de 14 Ver Todo ¡Falta 1! La casa de los famosos Mexico Credit: TelevisaUnivision La lista aún no está completa. La lista aún no está completa. Galilea Montijo anunció durante la gala de estreno que falta un famoso por entrar que se anunciará próximamente. ¿Quién será?

