"Obvio necesitaban rating y yo soy la del momento": La casa de los famosos México confirma a su cuarta concursante La edición mexicana del exitoso reality show de Telemundo agregó este martes un nuevo nombre a su lista de famosos confirmados. ¡Y promete revolucionar la casa! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La casa de los famosos La casa de los famosos México | Credit: La casa de los famosos México La casa de los famosos está a punto de abrir sus puertas en México. El exitoso reality show que en Telemundo conducen Héctor Sandarti y Jimena Gállego tendrá ahora una edición mexicana que será presentada por Galilea Montijo, Diego de Erice y Odalys Ramírez. A poco menos de dos semanas para su estreno, la lista de famosos que participarán en esta nueva producción de TelevisaUnivision y EndemolShine Boomdog continúa creciendo. ¡Y ya son cuatro los nombres que han sido destapados! El conductor y actor mexicano Paul Stanley, la conductora cubana Raquel Bigorra y el actor y cantante mexicano Emilio Osorio fueron los tres primeros famosos confirmados. Este jueves se sumó un nombre más a la lista: el de la influencer transexual Wendy Guevara. Wendy Guevara Wendy Guevara concursará en La casa de los famosos México | Credit: Instagram Wendy Guevara Wendy "se hizo famosa después de subir a redes sociales un video en el que, en compañía de una amiga, afirmaban que estaban 'perdidas'. Su carisma y peculiar sentido del humor la han hecho crecer dentro de las plataformas digitales, sumando ya más de 1.5 millones de seguidores. Su actividad en redes sociales la hizo acreedora a un Premio MTV (2017). Además, Wendy es empresaria e imagen de algunas marcas y ha incursionado en la música y la televisión", compartió TelevisaUnivision sobre esta icónica influencer que promete revolucionar la casa. "Me alegra estar aquí y obvio necesitaban rating bebés y yo soy la del momento", expresó Wendy en el video del anuncio de su participación. "Si me buscas no solo me encuentras, simplemente te acabo", avisó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La casa de los famosos México se adentrará en la realidad de una casa habitada por un grupo de famosas personalidades que, aisladas totalmente del mundo exterior, tendrán que convivir 24 horas al día, sabiendo que todo lo que hacen es observado. La estrecha convivencia y el reto de no ser expulsados, generará un ambiente lleno de tensión, donde las emociones más intensas y genuinas estarán a flor de piel. El reality show se estrenará el domingo 4 de junio y podrá verse solo en México ya que en Estados Unidos Telemundo sigue teniendo los derechos del formato.

