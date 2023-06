La casa de los famosos México completa su lista de concursantes: conoce a su última habitante A una semana de su estreno, el reality show de TelevisaUnivision que conduce Galilea Montijo recibió este lunes a su última participante. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La casa de los famosos México La casa de los famosos México | Credit: Instagram La casa de los famosos México La casa de los famosos México no ha dejado de dar de qué hablar desde que abriera sus puertas el pasado domingo 4 de junio. A una semana de su estreno, ya han comenzado a surgir las primeras rencillas y conflictos entre sus habitantes, así como también las primeras alianzas y estrategias que marcarán el rumbo del exitoso reality show. Tal y como anunció Galilea Montijo en su día en la primera gala, la lista de participantes no estaba completa con Sergio Mayer, Wendy Guevara, Emilio Osorio, Jorge Losa, Bárbara Torres, Paul Stanley, Apio Quijano, Ferka, Sofía Rivera Torres, Nicola Porcella, Marie Claire Harp, Raquel Bigorra y Poncho De Nigris, quienes llevan desde el pasado 4 de junio aislados del mundo exterior conviviendo todos juntos en la casa más famosa de la televisión mexicana. La casa de los famosos México Habitantes de La casa de los famosos México | Credit: Instagram La casa de los famosos México Faltaba un habitante por entrar cuyo nombre se anunciaría próximamente. La casa de los famosos México Habitantes de La casa de los famosos México | Credit: Instagram La casa de los famosos México Este lunes por fin se despejó la incógnita. La casa de los famosos México La casa de los famosos México | Credit: Instagram La casa de los famosos México La famosa que completa la lista de concursantes de La casa de los famosos México es... La casa de los famosos México La casa de los famosos México | Credit: Instagram Ocean Rodríguez La casa de los famosos México La casa de los famosos México | Credit: Instagram Ocean Rodríguez ¡La boxeadora Barby Juárez, quien anoche comenzó a convivir ya con sus compañeros! "[Me siento] muy emocionada, contenta de poder mostrar la otra faceta de la Barby porque al final del día me conocen arriba del ring, pero no conocen a la mujer que está fuera del ring, la que es mamá…", dijo la boxeadora. "A mí no me preocupa vivir con más de 10 personas, que ellos se preocupen por vivir conmigo. Yo las verdades, como los golpes, de frente", comentó en su video de presentación. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La boxeadora inició este lunes su aventura en La casa de los famosos México una semana más tarde que sus compañeros. "Esto no te pone ninguna desventaja", se encargó de explicarle el conductor Diego de Erice, "pero checa hay cosas que hay que anotar: esta semana, por ejemplo, no va a poder ser nominada pero tampoco va a poder nominar a nadie, lo que sí va a poder pasar es que vas a competir en una prueba semanal que va a empezar mañana, por ahora en esta prueba de líder no vas a poder competir tampoco para que vayas entrando en calor y conozcas a esos habitantes y ellos te conozcan a ti. Pero lo importante es que no te pueden nominar durante esta semana y tú tampoco tienes esa responsabilidad de nominar sin antes conocerlos".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image La casa de los famosos México completa su lista de concursantes: conoce a su última habitante

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.