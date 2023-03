¡Ella es la famosa estrella brasileña que aterriza en La casa de los famosos en el intercambio! Héctor Sandarti dio a conocer el nombre que todos estaban deseando saber. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La tercera edición de La casa de los famosos está teniendo de todo. A lo ocurrido hasta ahora hay que añadirle un ingrediente más de esos que prometen dar mucho juego al asunto. Era el propio Héctor Sandarti quien, a través de sus redes sociales, anunciaba la que se avecina. Una novedad que dará un giro inesperado al show y a la vida de los integrantes de la casa y que llega "por primera vez" a la casa más famosa de la televisión. La casa de los famosos 3 Credit: Instagram Jimena Gállego ¿Cuál es ese anuncio que dará la vuelta a todo y generará más contenido? "Cambio en las alineaciones de La Casa De Los Famosos. Se va Dania y llega Key de Brasil. ¡Mañana todos los detalles!", escribió un emocionado Sandarti. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una idea que se había puesto en práctica en el reality Big brother y que por fin se va a materializar en La casa de los famosos. Pues sí, la influencer mexicana, Dania Méndez, ha sido la elegida para partir rumbo a tierras brasileras y revolucionar la casa por aquellos lares. Por su parte, Key Alves, será la concursante brasileña que ocupará el lugar de Dania temporalmente en México. La participante es una jugadora de voleibol, además de toda una estrella en el mundo de OnlyFans, que forma parte de la actual edición de Gran hermano Brasil. Desde sus redes, quien en su día asegurara que recibió una propuesta no del todo decente por parte del futboblista Neymar, ya ha mostrado su partida hacia su nuevo destino, bastante dispuesta a darlo todo. Este miércoles se darán a conocer todos los detalles de esta noticia bomba que el público ha recibido con todas las ganas. Emocionados de que por fin se diera, sus deseos se han hecho realidad. ¿Cómo se las apañarán con el idioma las participantes? Eso hay que verlo.

