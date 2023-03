La casa de los famosos anuncia un giro inesperado: "Ellos no tienen la menor idea, ni se lo imaginan" Héctor Sandarti soltó la bomba ese lunes durante la gala de eliminación del exitoso reality show de Telemundo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las sorpresas no cesan en la tercera temporada de La casa de los famosos (Telemundo). Este lunes, coincidiendo con la eliminación de la actriz cubana Aylín Mujica, su conductor Héctor Sandarti compartió una "gran noticia" con el público que "dará mucho de qué hablar". "Llegó el momento de contarles la gran noticia", anunció el presentador. Esta semana, uno de los concursantes saldrá de la casa más famosa de la televisión hispana y su lugar será ocupado por otro famoso. Pero que no cunda el pánico ya que no se trata de ninguna expulsión inesperada ni abandono voluntario. Lo que se vivirá será un intercambio de concursantes entre La casa de los famosos y la edición brasileña del exitoso formato. Héctor Sandarti Héctor Sandarti y Jimena Gállego, conductores de La casa de los famosos (Telemundo) | Credit: Instagram Jimena Gállego "Esta semana un participante de la versión de La casa de los famosos Brasil, Big Brother, va a entrar a nuestra casa. Y mañana un habitante de nuestra casa va a salir, uno de ellos se va a Brasil", informó Sandarti. "Vamos a hacer un intercambio de participantes y prepárense porque esto será una aventura inédita que obviamente dará mucho de qué hablar", señaló el presentador. "Por supuesto que una aventura completamente inédita que no hemos vivido aquí, mañana llega alguien de Big Brother Brasil aquí a La casa de los famosos y alguien de la casa sale para allá y se va a Brasil", comentó su compañera Jimena Gállego. ¿Quién pondrá rumbo a Brasil? El nombre del concursante que vivirá la experiencia de Big Brother Brasil no ha sido revelado aún. Sin embargo, a través de las redes sociales se anunció que será UNA FAMOSA. "¿Quién podrá ser?", se preguntó Gállego. Jimena Gállego Jimena Gállego, conductora de La casa de los famosos (Telemundo) | Credit: Instagram Jimena Gállego Dania Méndez, 'La materialista', Madison Anderson y Paty Navidad son las cuatro famosas que aún continúan en el concurso, por lo que una de ellas sería quien ponga rumbo a Brasil. La casa de los famosos Concursantes de La casa de los famosos 3 | Credit: Telemundo (x4) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Dentro de la casa, los famosos desconocen por completo esta información ya que no han sido informados aún de que habrá un intercambio. "Ellos no tienen la menor idea, ni se lo imaginan", reveló Sandarti. "Imagínate la bomba que va a ser para ellos enterarse de este intercambio". La casa de los famosos se transmite a las 7 p. m., hora del Este, por Telemundo.

