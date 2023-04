No se habla de... ¿De qué exhabitante no se puede hablar en La casa de los famosos? Los concursantes de la tercera temporada del exitoso reality show de Telemundo al parecer tienen prohibido mencionar su nombre dentro de la casa más famosa de la televisión hispana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La casa de los famosos 3 (Telemundo) ya tiene a sus 5 finalistas: Madison Anderson, Pepe Gámez, Paty Navidad, 'La Materialista' y José Rodríguez. Uno de ellos se convertirá el próximo lunes 24 de abril en el ganador o ganadora de la tercera temporada del exitoso reality show. Mientras ese día llega, los concursantes estarán conviviendo con familiares que entraron el pasado domingo a la casa más famosa de la televisión hispana para vivir junto a ellos sus últimos días de encierro. "Lo difícil yo creo que ha sido llegar hasta este punto llevándonos tan bien y qué bonito porque creo que es primera vez que se ve esto y que ustedes también compartan y entren y nos digan que a pesar de las diferencias del juego 'los queremos a todos'. Eso es muy lindo", reconocía José Rodríguez en una conversación que mantuvo este lunes con los nuevos huéspedes, entre ellos su novia. La casa de los famosos Finalistas de La casa de los famosos 3 | Credit: Instagram Telemundo Realities "Yo no cambiaría a los compañeros que me han tocado, de verdad, hasta Pepe, que lo ven de lobo solitario, es un amor, le agarras cariño, lo quieres; Osmel, que parecía que era un villano, de villano no tenía nada, solo cuando se transformaba…", aseveró el colombiano. La casa de los famosos José Rodríguez hablando con los nuevos habitantes de La casa de los famosos | Credit: La casa de los famosos Fue entonces cuando el amigo de Paty, Guido Reyes, intervino en la conversación y sacó a relucir el nombre del exhabitante de La casa de los famosos 3, Aristeo Cázares. "Quien más te ha dolido es este muchacho de los Exatlones…", comentó el fotógrafo. José no pudo ocultar su nerviosismo e inquietud al ver que hablaba de Aristeo. José Rodríguez hablando con los nuevos habitantes de La casa de los famosos José Rodríguez hablando con los nuevos habitantes de La casa de los famosos | Credit: La casa de los famosos Un nombre que al parecer tienen prohibido mencionar entre ellos en el reality show. "No se puede hablar de él", dijo algo nervioso por lo incómodo de la situación. "¿No se puede hablar de él?", preguntó sorprendido el sobrino de Pepe. "No, pero un amor. Mi hermano. Pero no se puede hablar de él", reiteró José tratando de zanjar el tema lo antes posible muy probablemente para evitar que la jefa los regañara. ¿Qué pasó con Aristeo? Aristeo se vio obligado a abandonar el concurso la segunda semana de febrero. "Él está bien, son razones personales que él tuvo que resolver y, muy importante, nada tiene que ver con su familia ni con él, todos están bien", explicó en su día el conductor Héctor Sandarti. Aristeo Aristeo, exhabitante de La casa de los famosos 3 | Credit: TELEMUNDO SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su inesperada salida tomó por sorpresa a sus compañeros. El deportista prometió revelar el motivo detrás de su abandono "cuando llegue el momento". Ese momento, sin embargo, no ha llegado todavía. La casa de los famosos se transmite a las 7 p. m., hora del Este, por Telemundo.

