La casa de los famosos da el salto a TelevisaUnivision: primeros confirmados El exitoso reality show de Telemundo tendrá su propia versión en México de la mano de TelevisaUnivision. Conoce a los primeros confirmados. La casa de los famosos Héctor Sandarti y Jimena Gállego, conductores de La casa de los famosos | Credit: Instagram Jimena Gállego Tras tres temporadas, La casa de los famosos se ha posicionado como uno de los programas más exitosos de la televisión hispana. El reality show que conducen Héctor Sandarti y Jimena Gállego concluía a finales de abril su tercera temporada en el prime time de Telemundo con la victoria de Madison Anderson. La gala final arrasó en audiencias tras promediar durante sus últimas dos horas 1,677,000 televidentes (P2+), siendo la emisión más vista del día. Ahora el exitoso formato de EndemolShine Boomdog dará el salto a TelevisaUnivision. Héctor Sandarti Héctor Sandarti y Jimena Gállego, conductores de La casa de los famosos | Credit: Instagram Jimena Gállego Confiando en repetir el éxito de Telemundo, el gigante mediático en español contará con su propia versión del reality show que se emitirá solo en México: La casa de los famosos México. El conductor del reality show será el actor mexicano Diego de Erice, a quien hemos podido ver en exitosas telenovelas como La herencia: un legado de amor y Qué pobres tan ricos. Hector Sandarti Diego de Erice Left: Héctor Sandarti, conductor de La casa de los famosos | Credit: Telemundo Right: Diego de Erice, conductor de La casa de los famosos México | Credit: Mezcalent "Ya no puedo guardarme ese secreto. Todo el mundo sabe que estrené El Junior, que estoy en novela… pero no saben esto: voy a conducir La casa de los famosos México", dio a conocer este jueves Diego en el programa matutino Hoy. Otro nombre que se confirmó fue el del influencer mexicano Pablo Chagra, quien será el presentador digital de la emisión, papel que no existe en la versión de Telemundo. Pablo Chagra Pablo Chagra, conductor digital de La casa de los famosos México | Credit: Instagram Pablo Chagra "La casa de los famosos México, nueva producción de TelevisaUnivision y EndemolShine Boomdog, se adentrará en la realidad de una casa habitada por un grupo de famosas personalidades que, aisladas totalmente del mundo exterior, tendrán que convivir 24 horas al día, sabiendo que todo lo que hacen es observado. La estrecha convivencia y el reto de no ser expulsados, generará un ambiente lleno de tensión, donde las emociones más intensas y genuinas estarán a flor de piel", informó TelevisaUnivision este jueves a través de un comunicado de prensa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La casa de los famosos continúa en Telemundo La cadena hispana sigue contando con los derechos del formato en Estados Unidos, por lo que el reality show que conducen desde 2021 Sandarti y Gállego también continuará en la pantalla de Telemundo. Su cuarta temporada, tal y como ya se confirmó, se estrenará en 2024. "Estamos felices, agradecidos y orgullosos de poder anunciar que La casa de los famosos regresa en el 2024 aquí por Telemundo", anunciaba semanas atrás su conductor en la gala final.

