¡Participante de La casa de los famosos 3 abandona inesperadamente! "No puedo continuar" La decisión y la razón de su salida fue comunicada este viernes a todos los integrantes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La tercera edición de La casa de los famosos está dando para mucho. A los amoríos de Arturo Carmona y los divertidos cuentos de Osmel Sousa, se acaba de sumar otro inesperado hecho en la casa. Uno de sus integrantes ha decidido abandonar. La noticia era contada por él mismo a sus compañeros y a la audiencia este viernes. "Amigos míos, compañeros de La casa de los famosos, los voy a extrañar mucho. Los envío este mensaje para decirles que no voy a poder continuar con ustedes", expresó desde otra sala al resto de participantes. Las caras de tristeza y a la vez sorpresa de todos quedaron latentes al escuchar las sentidas palabras y también las razones de su salida. La casa de los famosos Credit: Mezcalent; Telemundo La persona que después de meditarlo decidió dejar atrás el famoso reality es Aristeo Cázares. Sin entrar en demasiado detalle, el deportista dio algunas pistas de por qué se vio obligado a abandonar de inmediato. "Hay razones personales por las que no puedo continuar en la competencia", explicó. "Les voy a extrañar a todos con sus ocurrencias. Los quiero, no puedo continuar, las razones son personales", añadió con cara triste. En medio de este emotivo discurso a los que han sido sus compañeros de casa, les deseó toda la suerte del mundo y les agradeció los momentos allí vividos. "Espero que les vaya increíble y que lo sigan disfrutando. No se lo tomen personal", concluyó. Los aplausos, lágrimas y gritos de apoyo no se hicieron esperar por parte de sus compañeros. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El conductor Héctor Sandarti aclaró un poco más lo sucedido y, sobre todo, animó a todos los que siguen compitiendo. "Él está bien, son razones personales que él tuvo que resolver y, muy importante, nada tiene que ver con su familia ni con él, todos están bien", apuntó. Las suposiciones no tardaron y hay quien dentro de la casa incluso aseguró que podría tratarse de un asunto legal con TV Azteca. Una afirmación para nada confirmada por parte de Aristeo y su equipo quienes, por ahora, mantienen el motivo en privado.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Participante de La casa de los famosos 3 abandona inesperadamente! "No puedo continuar"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.