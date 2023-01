¡La casa de los famosos sorprende con dos fichajes inesperados que lo cambiarán todo! El reality acaba de soltar una bomba sobre sus próximos integrantes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Acabó la Navidad, pero comienza una etapa televisiva llena de novedades. El próximo 17 de enero, Telemundo estrena la tercera entrega de La casa de los famosos. El show calienta motores para presentar una edición que promete ser épica. Algunos de los nombres de sus participantes ya fueron revelados antes de acabar el año. Cabe destacar, Paty Navidad, Aylín Mujica, Juan Rivera y Arturo Carmona, entre otros. Nada más comenzar el año, el equipo del programa ha soltado la bomba de esta nueva etapa que, si bien ya se había planteado, por fin es un hecho confirmado que hará las delicias del público. La casa de los famosos Credit: Telemundo Por primera vez, La casa de los famosos dará un paso histórico y abrirá sus puertas a dos personas que nadie esperaba, pero que había sido solicitado por la audiencia en varias ocasiones. ¿De qué se trata esta sorpresa que se traen entre manos? Los nuevos integrantes de la famosa residencia de las celebridades no serán, precisamente famosos, sino todo lo contrario. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN LCDLF ha dado la oportunidad a gente de la calle y fans del show a que se presenten a un casting de donde saldrán dos candidatos que serán concursantes de pleno en el reality. Así lo informó Telemundo desde sus plataformas digitales. 10 fans han sido elegidos, de los cuales solo dos entrarán como integrantes oficiales. "Su destino estará en tus manos ya que podrás votar para decidir cuáles 2 fans se quedarán y unirán al resto de los famosos el 17 de enero a las 7PM/6C, cuando comience oficialmente la nueva temporada", anunciaron. Para conocerles, solo hay que entrar en LaCasaDeLosFamosos.com y ver sus castings. A partir del lunes también estarán a la vista de todos en el livestream 24/7 y durante toda la semana. Una novedad que añadirá emoción y ritmo al exitoso formato.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡La casa de los famosos sorprende con dos fichajes inesperados que lo cambiarán todo!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.