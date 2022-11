La casa de los famosos 3 ¡ya tiene fecha de estreno! Será "una fenomenal edición que dejará a la audiencia pegada" a la pantalla de Telemundo. Héctor Sandarti y Jimena Gállego regresan como conductores. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras dos exitosas ediciones, La casa de los famosos se prepara para volver a abrir sus puertas a un nuevo grupo de celebridades. "Estaremos iniciando el 2023 con una fenomenal edición de La casa de los famosos que dejará a la audiencia pegada a nuestra pantalla y al livestream 24/7", señaló Ronald Day, presidente de Entretenimiento y Contenido de Telemundo. "Una vez más, la audiencia podrá ver de primera mano todo el drama de la convivencia de las famosas personalidades en su encerramiento y su inesperada interacción con dos fans del público que los acompañarán esta temporada en la totalmente rediseñada residencia". Telemundo anunció este martes la fecha de estreno de la tercera temporada de su exitoso reality show, que tendrá nuevamente como conductores a Héctor Sandarti y Jimena Gállego. "Confirmado, mi querida Jimena y yo seremos los conductores de la tercera temporada de La casa de los famosos", compartió Sandarti a través de su perfil de Instagram. Héctor Sandarti Héctor Sandarti | Credit: Telemundo "Público hermoso nos vemos en enero para el estreno de La casa de los famosos 3. ¡No saben qué emoción! Mi queridísimo Héctor Sandarti siempre es un honor trabajar a tu lado", expresó por su parte Gállego. Jimena Gállego Jimena Gállego | Credit: Telemundo ¿Cuándo se estrena? La casa de los famosos estará lista para abrir sus puertas, encender sus cámaras y micrófonos el martes, 17 de enero a las 7pm/6c por Telemundo. La casa de los famosos Credit: Telemundo Novedad Por primera vez, un hombre y una mujer del público se unirán a los famosos huéspedes y competirán por el premio en efectivo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Próximamente, la cadena anunciará las personalidades que vivirán bajo el mismo techo en total aislamiento en esta nueva edición.

