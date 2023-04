La casa de los famosos 3 arrasa en su final y se despide con récord de audiencia La final de la tercera temporada del exitoso reality show que conducen Jimena Gállego y Héctor Sandarti llevó a Telemundo a liderar el prime time de la televisión hispana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La casa de los famosos Jimena Gállego y Héctor Sandarti; Madison Anderson | Credit: Cortesía; Telemundo La casa de los famosos apagó este lunes las luces de su tercera temporada en el prime time de la televisión hispana por la puerta grande. El reality show que conducen desde su primera edición Héctor Sandarti y Jimena Gállego se despidió del público con récord de audiencia. La emocionante gala final de tres horas que concluyó con el triunfo de la modelo puertorriqueña Madison Anderson arrasó en el horario de máxima audiencia de la cadena hispana. La primera hora promedió 1,356,000 televidentes (P2+) mientras que las dos últimas lograron congregar frente a la pantalla de Telemundo a 1,677,000 televidentes (P2+), según cifras de Nielsen, siendo este el dato de audiencia más alto de la temporada que recién termina. Madison Madison Anderson, ganadora de La casa de los famosos 3 | Credit: Telemundo La final de La casa de los famosos 3 llevó a la cadena a liderar el prime time de la televisión hispana frente a las producciones de Univision contra las que competía, La rosa de Guadalupe, Perdona nuestros pecados y El amor invencible, que promediaron respectivamente 1,170,000 televidentes (P2+), 1,568,000 televidentes (P2+) y 1,537,000 televidentes (P2+). "Fue una temporada que nos representó grandes retos como producción. Hoy tenemos un público que nos exige cada vez más y debemos estar al nivel de las expectativas. Creo que logramos cumplir con eso y vamos por más", destaca Sandarti, quien está por iniciar una nueva aventura televisiva. "Estamos felices, contamos una hermosa historia y el público nos acompañó dándonos su preferencia de nueva cuenta y haciendo de La casa de los famosos 3 otro éxito", asevera por su parte Gállego. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con estos datos de audiencia tan positivos no resulta extraño que Telemundo ya haya confirmado para el próximo año una nueva temporada del que se ha convertido en su programa estrella. "Estamos felices, agradecidos y orgullosos de poder anunciar que La casa de los famosos regresa en el 2024 aquí por Telemundo", anunciaba Sandarti el pasado lunes durante la gala. No hay duda de que La casa de los famosos tiene aún mucha vida por delante en el prime time de la televisión hispana.

