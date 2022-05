La simpática caída de Ana Patricia y Rafael Araneda mientras bailaban en Enamorándonos Los presentadores abrieron este jueves el show de UniMas con un número de baile que prometía muchas risas y diversión desde un inicio. Y así fue. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ana Patricia Ana Patricia y Rafael Araneda, conductores de Enamorándonos | Credit: Instagram Enamorándonos En un programa en vivo puede pasar de todo y más cuando se tiene al lado a un compañero tan divertido y espontáneo como Rafael Araneda. Y si no que se lo pregunten a Ana Patricia, quien este jueves protagonizó un momento de lo más simpático mientras conducía Enamorándonos, show al que regresó a principios de abril en sustitución de su compatriota Karina Banda. La presentadora mexicana y el conductor chileno abrieron anoche el show de UniMas con un número de baile que prometía desde un inicio muchas risas y diversión. Y así fue. Mientras derrochaban ritmo, simpatía y energía en la pista de baile, Ana Patricia y Rafael sufrieron una inesperada caída en pleno baile que terminó con los dos presentadores en el suelo. Afortunadamente, todo quedó en una divertida anécdota y, tras percatarse de que estaban bien, ambos no dudaron en continuar con su baile, demostrando que son grandes profesionales. "Lo importante no es caerse sino saberse levantar. ¿Verdad que sí? Gracias por acompañarnos esta noche en un programa lleno de momentos", escribió Ana Patricia a través de su perfil de Instagram, donde compartió el momento de su caída con sus más de 2 millones de seguidores. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La conductora, al igual que su compañero, se tomó con mucho humor lo sucedido. "Nos la pasamos muy bien, nos reímos demasiado. Dirán 'qué pena, qué vergüenza'. No, a mí me vale, yo soy así y hay que gozar la vida, son cosas que pasan", expresó Ana Patricia. Enamorándonos se transmite a las 8 p. m., hora del Este, por UniMas.

