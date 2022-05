La advertencia de Laura Bozzo a Toni Costa en el estreno de La casa de los famosos 2 La abogada peruana lanzó un importante aviso al bailarín español durante la primera gala de la segunda temporada del reality show de Telemundo. Mira lo que dijo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Laura Bozzo Laura Bozzo; Toni Costa | Credit: TELEMUNDO (x2) Tras una exitosa primera temporada en la que salió victoriosa Alicia Machado, La casa de los famosos abrió sus puertas este martes 10 de mayo en vivo por Telemundo a un nuevo grupo de celebridades que aterrizaron con fuerza en la casa más famosa de la televisión hispana. Una de las entradas más esperadas por el público era, sin duda, la del bailarín español Toni Costa, quien no ha dejado de acaparar titulares en los medios de comunicación desde que se confirmara semanas atrás su participación en la segunda temporada del reality show. "Soy Toni Costa y vengo desde España, concretamente desde Valencia –como pueden comprobar por mi acento–, pero hace 11 años que vivo en Miami, donde he podido crecer profesionalmente en el baile, en la actuación, como coreógrafo y también tuve a mi primera hija", comenzó compartiendo el también instructor de Zumba en su video de presentación. "Me lo he pensado tanto pero al final lo acepté porque donde hay estrategia, donde hay competitividad con las personalidades ahí estoy yo", agregó. El bailarín, quien no mencionó en ningún momento el nombre de su ex Adamari López ni hizo alusión a su pareja actual en su video de presentación, entra a concursar en el reality show de Telemundo con un objetivo muy claro: llegar a la final y llevarse el maletín de dinero. Advertencia a Toni Los pasos que dé Toni en el concurso no solo serán monitoreados las 24 horas del día por decenas de cámaras repartidas a lo largo de todos los rincones de la casa; sino que también serán supervisados muy de cerca por una de sus compañeras, Laura Bozzo, quien ya avisó en la primera gala que estará muy pendiente de todos los movimientos que dé el coreógrafo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Por si acaso voy a estar chequeando a los desgraciados porque hay varios comprometidos allá. Toni Costa voy a estar chequeando, juraste que no ibas a mirar a nadie, ahí te voy a ver", advirtió la presentadora y abogada peruana justo antes de hacer su esperada entrada en la casa. La casa de los famosos 2 se transmite a las 7 p. m., hora del este, por Telemundo.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image La advertencia de Laura Bozzo a Toni Costa en el estreno de La casa de los famosos 2

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.