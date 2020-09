Los momentos más impactantes de Keeping Up With the Kardashians Por Alma Sacasa ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Jeffrey Mayer/WireImage Después de casi 14 años ininterrumpidos en la pantalla, la famosa familia ha decidido poner fin a su reality show. Aprovechamos para repasar los momentos más sorprendentes del programa. Empezar galería El fin Kim Kardashian West anunció en sus redes sociales que ella y su familia han decidido que el próximo año será la última temporada de su reality show. "Después de 14 años, 20 temporadas, cientos de episodios y numerosos programas derivados, estamos más que agradecidos con todos ustedes que nos han visto durante todos estos años, a través de los buenos tiempos, los malos tiempos, la felicidad, las lágrimas y las muchas relaciones e hijos", dijo la estrella en redes sociales. 1 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Sin secretos Image zoom Jeffrey Mayer/WireImage A lo largo de los años hemos visto a las hermanas Kourtney, Khloé, Kim y el resto de la familia compartir todo lo que pasaba en sus vidas y nada quedaba oculto a las cámaras. También compartieron su negocio Dash cuando abrió y cerró, así como momentos más íntimos. 2 de 10 Applications Ver Todo Mamá divertida La matriarca Kris Jenner parecía estar al frente de la carrera de sus seis hijos y no le importaba mostrarse de fiesta como una más, pese a que tiene 64 años. 3 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Una relación complicada Image zoom Jason LaVeris/FilmMagic Después de conocerse solo un mes, Khloé Kardashian y Lamar Odom se casaron en 2009. Cuatro años después solicitaron el divorcio, pero Khloé retiró la demanda después de que el jugador de baloncesto fue encontrado inconsciente en Las Vegas, NV. Tras ayudarlo a recuperarse, finalmente finalizaron el divorcio en 2016. 4 de 10 Applications Ver Todo Scott Disick Image zoom EUGENE MIM/Patrick McMullan via Getty Images Era la oveja negra en la familia al principio con su constante borracheras y peleas con otros miembros del clan. Con Kourtney tuvieron tres hijos, antes de que su relación fracasara. Pero ahora se llevan bien y sus días de fiesta se han terminado. 5 de 10 Applications Ver Todo 72 días Image zoom Jamie McCarthy/Getty Images El matrimonio de Kim Kardashian con el jugador de baloncesto Kris Humphries fue un visto y no visto. La recién casa dio al sorpresa cuando solicitó el divorcio solo 72 días después de dar el sí. 6 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio El matrimonio de los Wests Image zoom Alo Ceballos/GC Images El rapero y la estrella comenzaron su relación cuando Kim todavía estaba casada con Kris Humphries. De hecho ya estaba embarazada de su hija North cuando se finalizó el divorcio del deportista. Con el cantante se casó en 2014 en una fastuosa boda en Italia y han tenido cuatro hijos. 7 de 10 Applications Ver Todo El matrimonio de los Jenners Image zoom Dimitrios Kambouris/Getty Images for Victoria's Secret Tras 23 años de matrimonio, Kris Jenner solicitó el divorcio de su esposo, el exatlecta y actor Bruce Jenner. Un año después, Bruce anunció que era una mujer trans, se cambió el nombre a Caitlyn y dijo que había lidiado con la disforia de género desde la juventud. Las dos pasaron por muchos altibajos durante ese tiempo, pero ahora parecen llevarse bien. 8 de 10 Applications Ver Todo Las infidelidades de Tristan Thompson Khloé pensó que había encontrado el amor con el padre de su hija True, pero resultó que mientras estaba embarazada la había engañado. Además, besó a la examiga de Kylie Jenner, Jordyn Woods. Pese a todo, se dice que Tristan y Khloé han vuelto después de pasar la cuarentena juntos. 9 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio ¿Dónde se fue Robert? Image zoom Alberto E. Rodriguez/ Getty Images Ser el único chico entre cinco chicas debe haber sido difícil para Robert Kardashian. Formó parte de muchas temporadas del programa, sin embargo comenzó a tener problemas de salud y se aisló de la familia. Fue el nacimiento de su hija Dream lo que lo trajo de vuelta. 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Anuncio La galería al completo Anuncio

