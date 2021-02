Close

Fallece de forma repentina famosa reportera de la NBC a los 47 años La cadena norteamericana compartió con profundo pesar el triste desenlace de Katherine Creag. "Siempre sonreía, incluso a las 3 de la madrugada". Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El canal NBC New York despertaba con la peor de las noticias, una de las periodistas que formó parte importante de su historia y de sus filas, Katherine Creag, fallecía de forma inesperada. La cadena informaba a través de un mensaje en sus redes de la repentina muerte de la compañera cuyas causas no han sido todavía esclarecidas. "Durante 10 años Kat fue una de nuestras reporteras, siempre deseando ayudar en cada situación, ya fuera con un colega que necesitara ayuda o un turno que necesitaba cubrirse. Era amable, divertida e incansable", compartió la vice presidenta de noticias de la WNBC, Amy Morris en un email a los empleados, según recoge PEOPLE SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Todos la querían, respetaban y admiraban por su arduo trabajo y entrega sin peros. "Esta noticia nos rompe el corazón", escribió en Twitter Michael Sotto, productor ejecutivo de Spectrum News de NY1. "Cuando tenía que trabajar en el turno de mañana y me encontraba con Katherine, sabía que iba a ser un buen día. Era tan amable y siempre sonreía, incluso a las 3 de la madrugada", la describió. La periodista deja a tres hijos, un niño y dos niñas, y a su marido Bill Gafner, con quien llevaba 14 años casada. Condolencias para toda la familia. Descanse en paz.

