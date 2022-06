Kate del Castillo hace dura confesión sobre las razones por las que fundó su productora "No teníamos trabajo, no teníamos dinero", asegura la actriz mexicana al revelar sus motivos para crear la empresa Cholawood con la periodista Jessica Maldonado y Carmen Cervantes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es una de las actrices más aclamadas y mejor pagadas de la televisión de habla hispana en el hemisferio y ha encabezado una de las sagas televisivas en español más vistas en el mundo: La reina del Sur, aún así Kate del Castillo sigue con sed y hambre de buenas producciones y buenos personajes. Y resulta increible pensarlo, pero incluso ella, que ha sido admirada hasta por el mismísimo Chapo Guzmán, ha visto tiempos duros de escasez de trabajo e incluso, de dinero, según ella misma confesó durante su reciente participación en People VIP de People en Español. ¿La solución? Unir fuerzas con dos talentosas féminas: la periodista ganadora al Emmy Jessica Maldonado y la experimentada ejecutiva del mundo del entretenimiento Carmen Cervantes con quienes formó la productora Cholawood Productions. "No teníamos trabajo, no teníamos dinero pero teníamos muchas ganas de hacer cosas", asegura Del Castillo sobre la génesis del proyecto que empezó a tomar forma hace cuatro años. "Estábamos cada una en nuestra vidas en circunstancias un poco duras y dijimos: 'Estamos tres mujeres inteligentes, tres mujeres profesionales, tres mujeres trabajadoras, ¿Por qué no nos juntamos para hacer algo todas tenemos años trabajando en la industria en diferentes ramos?' Así fue como decidimos formar Cholawood". "Yo en lo personal, como actriz, no he recibido precisamente los personajes que quisiera interpretar, así es que también dije: 'Si no me están llegando [los] personajes que yo quiero. '¿Por qué no los creo con mi compañía?'" Kate del Castillo (centro) junto a sus socias fundadoras de Cholawood Productions, la experimentada ejecutiva de la industria Carmen Cervantes (izq.) y la periodista ganadora del Premio Emmy Jessica Maldonado: Kate del Castillo y sus socias en Cholawood Carmen Cervantes (izq.) y Jessica Maldonado Credit: Cortesía Endemol Shine SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Uno de los primeros proyectos es A Beautiful Lie (Pantaya) una serie de seis capítulos en sobre una Anna Montes de Oca, una clavadista olímpica que se enamora de un músico. Es una historia sobre una mujer incomprendida que toca temas vitales y complicados, como la salud mental y la depression posparto. A Beautiful Lie comenzó grabaciones en marzo pasado en Ciudad de México y lleva en su reparto a Maxi Iglesias, Rubén Zamora y Edwarda Gurrola —entre otros destacados actores—. La dirección corre a cargo de Hari Sama (This Is Not Berlin). Es una coproducción de Pantaya, Endemol Shine Boomdog y Cholawood Productions, según indica el sitio de CinemovieTV. ¡Mira la entrevista de Kate del Castillo con People VIP arriba!

