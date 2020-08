¡Karla Martínez y Alan Tacher anuncian su esperado regreso a Despierta América! Después de dos meses de ausencia tras haber padecido el coronavirus, los presentadores han comunicado emocionados que este lunes por fin estarán en su casa televisiva. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¡Por fin! Después de dos meses de ausencia en el plató de Despierta América, Karla Martínez y Alan Tacher por fin estarán de regreso este lunes. Así mismo lo han anunciado ambos presentadores en sus redes. Lo han hecho con la mayor de sus sonrisas y un entusiasmo que traspasa la pantalla. Ambos comunicaban que habían contraído el virus y que por tanto tenían que permanecer en casa todo el tiempo que fuera necesario hasta estar cien por cien recuperados. Ya lo están y no pueden esperar a volver a reencontrarse con el resto de sus compañeros y especialmente el público. Aunque les hemos visto desde sus casas y en varias apariciones en redes, nada como verles en vivo y en directo desde el plató y contándonos la última hora. "Lo esperamos con ayuda, información, alegría y mucho cariño mañana en Despierta América", escribía Karla junto a un emotivo video desde su jardín en el que nos hacía partícipes de la buena nueva. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, Alan hacía lo mismo. En sus ojos se puede percibir la gran ilusión que tiene de estar de vuelta en la que es su segunda casa para ponernos al día de la actualidad con el humor y amor que le caracterizan. "Ya mañana por fin después de casi dos meses estaré de vuelta en el estudio de Despierta América, así que los veo mañana, estoy feliz, de regreso, más fuerte que nunca", expresó. ¡Nosotros también lo estamos! Muchísimas felicidades y ¡bienvenidos!

Close Share options

Close View image ¡Karla Martínez y Alan Tacher anuncian su esperado regreso a Despierta América!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.