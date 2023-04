Karla Martínez se conmueve hasta las lágrimas en Despierta América: "Perdónenme, pero tengo el corazón desgarrado" La conductora mexicana tuvo que parar unos segundos para recomponerse. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Karla Martínez Karla Martínez | Credit: Despierta América Tras más de tres lustros al frente de la conducción de Despierta América (Univision), Karla Martínez se ha convertido en el rostro más emblemático de las mañanas de la televisión hispana. "Amo Despierta América. Despertar a la gente con alegría y buena energía es una gran bendición. Además el horario me ha permitido ser mamá. Soy muy feliz en mi trabajo", compartía meses atrás a través de una sesión de preguntas y respuestas que llevaba a cabo desde su perfil de Instagram, donde puede presumir de tener cerca de 1 millón y medio de seguidores. La conductora mexicana entretiene e informa cada mañana a cientos de miles de hispanos que sintonizan Univision para comenzar su día con buen pie. Karla Martínez Karla Martínez | Credit: Instagram Karla Martínez Una de las claves de su éxito es su cercanía con la audiencia, pero también su sensibilidad. Han sido varias las ocasiones en las que la presentadora no ha podido evitar emocionarse o conmoverse ante las historias de vidas humanas que se presentan en el programa. Karla Martínez Karla Martínez | Credit: Instagram Karla Martínez Este jueves no fue la excepción. Karla, quien tiene dos hijas adolescentes, Antonella y Michaella, no pudo ocultar su tristeza y sus lágrimas en directo tras ver el reportaje que preparó la reportera Paola Gutiérrez sobre el drama de los niños migrantes en un albergue de Reynosa. Karla Martínez Karla Martínez | Credit: Despierta América "Perdónenme, pero tengo el corazón desgarrado", expresó la conductora al no poder contener las lágrimas luego de escuchar los duros testimonios de los niños. Karla Martínez Karla Martínez | Credit: Despierta América SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Me da mucha tristeza escuchar que un niño se convierte en adulto, me da mucha tristeza escuchar que llega cansado. Ningún niño merece eso, me da mucha tristeza", reconoció visiblemente afectada. Despierta América se transmite a las 7 a. m., hora del Este, por Univision.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Karla Martínez se conmueve hasta las lágrimas en Despierta América: "Perdónenme, pero tengo el corazón desgarrado"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.