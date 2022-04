Karla Martínez a su cuñada Ana Patricia: "Hace 9 meses te retiras para dedicarte a cuidar a tus hijos y ahora decides regresar, ¿por qué tomas esa decisión?" Ana Patricia estuvo este lunes promocionando su regreso a Enamorándonos (UniMas) en Despierta América (Univision) y su cuñada Karla Martínez no pudo evitar hacerle la pregunta del millón. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Karla Martínez Karla Martínez; Ana Patricia | Credit: Instagram (x2) Tras haber puesto en pausa su carrera durante nueve meses para dedicarse de lleno a su faceta como mamá, Ana Patricia vuelve a tomar este lunes las riendas de la conducción de Enamorándonos (UniMas) junto a Rafael Araneda tras la salida de Karina Banda, quien asumirá ahora un nuevo reto profesional en ViX, la plataforma de streaming de TelevisaUnivision. La carismática conductora mexicana estuvo esta mañana en el programa matutino Despierta América (Univision) promocionando su regreso al popular show del amor de UniMas. Y, obviamente, no podía faltar la pregunta que muchos se hacen: ¿por qué tan solo 9 meses después de haber anunciado su retiro de la televisión tomó la decisión de regresar? La pregunta de Karla Martínez "¡Cómo ha dado de qué hablar este regreso! A ver Ana, la pregunta del millón. Hace nueve meses te retiras para dedicarte a cuidar a tus hijos y ahora decides regresar, ¿por qué tomas esa decisión?", le preguntó este lunes su cuñada, la presentadora mexicana Karla Martínez, consciente de las numerosas críticas que ha despertado esta cuestión a través de las redes sociales. Despierta América Karla Martínez pregunta a su cuñada Ana Patricia | Credit: Despierta América Hace nueve meses te retiras para dedicarte a cuidar a tus hijos y ahora decides regresar, ¿por qué tomas esa decisión? — Karla Martínez Karla Martínez Karla Martínez, conductora de Despierta América | Credit: Despierta América La respuesta de Ana Patricia Ana Patricia Ana Patricia en Despierta América | Credit: Despierta América "Todos saben que obviamente en este trabajo muchas veces nuestros hijos necesitan nuestra atención, pero yo sé que mis hijos están perfectamente, tú más que nadie lo sabes Karlita, eres mi cuñada, compartes con nosotros, he estado tiempo de calidad con ellos y el regreso es porque me han permitido hacer un balance entre mi carrera, mi profesión, que en esta pausa me di cuenta que me apasionaba, que amaba, que si bien no me arrepiento de esa pausa que hice en la televisión por nueve meses; pero el balance me lo permitieron ellos, me dieron la opción de regresar", comenzó explicando la que fuera ganadora del reality show Nuestra Belleza Latina 2010. Ana Patricia Ana Patricia en Despierta América | Credit: Despierta América Tú más que nadie lo sabes Karlita, eres mi cuñada, compartes con nosotros, he estado tiempo de calidad con ellos y el regreso es porque me han permitido hacer un balance [...] — Ana Patricia Ana Patricia Ana Patricia y Rafael Araneda en Despierta América | Credit: Despierta América SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La conductora, que puede presumir de tener más de 2 millones y medio de seguidores solo en la red social Instagram, dejó claro que no fue una decisión que tomó a la ligera. "La pensamos mucho obviamente en mi familia, mi esposo y yo, y creo que el balance es una guerra que se gana y se pierde todos los días, pero mis hijos están felices de verme nuevamente en la televisión, mi esposo apoyándome, aquí estoy con este gran compañero que también quiero muchísimo [refiriéndose a Araneda], y bueno aquí seguimos nuevamente", aseveró.

