"Cómo es posible que digas eso, no lo entiendo": Karla Martínez cuestiona en Despierta América a escritor que promueve la infidelidad La conductora mexicana no podía creer lo que estaba escuchando este miércoles en el show y no dudó en mostrar su total desacuerdo. Karla Martínez Karla Martínez, conductora de Despierta América | Credit: Mezcalent Karla Martínez es una fiel creyente y defensora del matrimonio para toda la vida. La conductora de Despierta América (Univision) se casó hace 18 años con su esposo Emerson Peraza, con quien ha formado una bella familia. Por eso, la presentadora de origen mexicano no pudo evitar indignarse al escuchar este miércoles en su programa cómo un escritor español promovía la infidelidad. "Ser infiel te da una vitalidad extraordinaria que no se puede comparar con nada, te hace sentir mucho más vivo de lo que jamás habías estado", aseveró el autor del libro 'Shicret: cómo ser infiel sin que te pillen', Albert XL Arnaiz, vía Zoom desde Barcelona, España. Karla no podía creer lo que estaba escuchando y no dudó en levantarse del sofá para mostrar su total desacuerdo. Karla Martínez Credit: Despierta América "A ver Albert, me voy a acercar porque me están dando ganas de ahorcarte (ríe), o sea de verdad cómo es posible que digas eso, no lo entiendo y me imagino que no soy la única que en este momento quiere ahorcarte", expresó. "En el libro afirmas que el 100% de la población mundial es infiel, yo te voy a decir una cosa, yo no soy infiel. En el libro comparas la infidelidad con las marcas, las marcas no sienten, un ser humano sí siente". "Siendo infiel sin que te pillen no te pillarán con lo cual no hay traumas, no hay dolor, es así de sencillo", señaló el escritor. "Esto es para personas que han decidido ser infieles, una vez han decidido ser infieles el libro ayuda a hacerlo bien". Karla Martínez Credit: Despierta América La conductora, quien está a punto de alcanzar el millón y medio de seguidores en Instagram, seguía sin concebir que alguien defendiera de esa forma la infidelidad. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "No, no, no es así de sencillo. Para mí es como si me dijeras una vez que decides ser ladrón yo te voy a enseñar a robar sin que te cachen, no", expresó Karla. Karla Martínez Karla Martínez | Credit: Despierta América "La infidelidad habrá de siempre, siempre, vosotros habláis, pasa en el día a día con los famosos, con lo cual animo a todo el mundo que haya decidido ser infiel que lo haga bien", se defendió el escritor. Despierta América se transmite a las 7 a. m., hora del Este, por Univision.

