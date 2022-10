Y con ustedes señoras y señores: El bebé de Karina Banda y Carlos Ponce Karina Banda y Carlos Ponce se encuentran en Turquía, en donde concibieron su primer bebé en pareja. ¡Los detalles exclusivos aquí! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Karina Banda emprendió una nueva aventura de la mano de su esposo, el actor Carlos Ponce. Ambos conducirán Enamorándonos, La isla. Reality show que ya se está grabando en Turquía. "No puedo pedir más, al contrario doy, Gracias a Dios, al público", dijo en exclusiva la conductora, de este nuevo programa al que asegura es su primer bebé. Karina Banda y Carlos Ponce Credit: TelevisaUnivision "Este proyecto [de Enamorándonos…] para nosotros será un bebé que nace y que cuidaremos al máximo para que tenga todos esos ingredientes que hacen de un show un éxito". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y no es para menos, Enamorándonos... se está filmando en ubicaciones exóticas, llenas de historia, misticismo y mucho, mucho, pero mucho romanticismo, y una que otra seña también -al no entender el idioma-. Karina Banda y Carlos Ponce Credit: TelevisaUnivision "Tendrá escenarios naturales, solteros dispuestos a casarse, y todo en menos de dos meses, definitivamente un gran reto y ahí estaremos Carlos y yo para darles una ayudadita si es que lo requieren (risas)". En lo que se enamoran del show, la pareja se cayó redonda ante los encantos de un perrito callejero. "Turquía me ha enseñado a amar más a los animales, el ver tantos perritos y gatos por las calles me tienen con el corazón apachurrado viendo la realidad de tantos animalitos que viven a su suerte todos los días. Amor es uno de ellos, no saben las ganas que tengo de llevármelo a Miami y darle el hogar que acá no tiene". ¡Mucho amor en Enamorándonos, la isla. Próximamente por Univision. Karina Banda y Carlos Ponce Credit: TelevisaUnivision

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Y con ustedes señoras y señores: El bebé de Karina Banda y Carlos Ponce

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.