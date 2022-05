Karina Banda y Carlos Ponce dan un vuelco a su relación Durante la presentación de la nueva programación de Univision-Televisa, Carlos Ponce y Karina Banda dieron un anuncio sobre su relación Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Karina Banda y Carlos Ponce - 25th Annual Screen Actors Guild Awards Karina Banda y Carlos Ponce | Credit: Presley Ann/Getty Images Karina Banda y Carlos Ponce dejaron a todos con la boca abierta al dar un anuncio respecto a su relación: La pareja trabajará en el spin-off del programa Enamorándonos, la Isla que se transmitirá por ViX, -Servicio streaming que ofrece servicio gratuito con publicidad en Estados Unidos, México y la mayoría de los países hispanohablantes de Latinoamérica-. "El [show de telerrealidad] dedicado a encontrar el amor verdadero, llevará a dieciseis participantes a una cautivadora isla en la costa sur de Turquía en busca del amor de su vida". Hecho, en el que Ponce y Banda son más que expertos. Los conductores que se casaron por le civil en una íntima recepción en el 2020, no solo piensan trabajar juntos en este proyecto, también planean tirar la casa por la ventana para casarse como Dios manda. "Uno siempre encuentra tiempo para todo. Ahora uno está buscando el tiempo perfecto y yo creo que no existe, es cuando Dios lo quiera y dónde él lo quiera", dijo la mexicana a People VIP hace unas semanas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Yo siempre digo: 'Diosito lo dejo todo en tus manos si quieres que hagamos una celebración, una ceremonia con la familia pues así será'. Igual si es su voluntad que yo sea mamá o que seamos papás; eso lo veo un poco complicado". El tiempo dirá.

