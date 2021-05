Ana Patricia se ausenta de Enamorándonos USA ¡y Karina Banda toma su lugar! La esposa de Carlos Ponce estuvo este miércoles conduciendo el exitoso programa como invitada especial. La audiencia ahora pide que sea ella quien reemplace a Ana Patricia cuando la conductora mexicana se retire próximamente de la televisión. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A principios de abril, Ana Patricia anunció que se retiraría próximamente de la televisión para poder dedicarse en cuerpo y alma a sus hijos. Aunque aún quedan varias semanas para que ese momento llegue, la carismática presentadora mexicana se ausentó este miércoles de su programa Enamorándonos USA (UniMas) debido al cumpleaños de su hija Giulietta. "La flor más linda de mi jardín cumple 6 años. Te amamos Giulietta, que Dios siga bendiciendo cada día de tu vida. Doy gracias por la bondad de tu corazón, tu alegría y felicidad hacen mis días más bellos", escribió a través de su cuenta de Instagram Ana Patricia, quien compartió en las redes sociales varias imágenes del festejo que le preparó a su primogénita. "Gracias Dios por darle a Giulietta los mejores regalos en su cumpleaños: familia, amor, salud y alegría", fueron las palabras con las que acompañó una de las instantáneas. Mientras Ana Patricia festejaba el cumpleaños de su primogénita rodeada de su familia en su casa, Rafael Araneda, su compañero en Enamorándonos, daba la bienvenida a la conductora que iba a reemplazar ese día a la reina de Nuestra Belleza Latina: Karina Banda. "Giulietta, la hija de Ana, hoy día está celebrando su cumpleaños y es por eso que Anita no nos acompaña", explicó el conductor chileno nada más iniciar la emisión del programa, "pero vamos a celebrar con Karina, simpática, guapa, divertida". Aunque por el momento la esposa de Carlos Ponce no se dejará ver más en el programa puesto que Ana retomará este jueves la conducción del show, los televidentes quedaron tan contentos con su trabajo que no dudaron en pedir que sea ella quien entre en lugar de Ana Patricia cuando en las próximas semanas la presentadora abandone el programa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Me encanta Karina, sería genial que se quedara después de que Ana deje el show", se puede leer entre las decenas de reacciones que generó su presencia en el programa. ¿Será que el show escuchará a la audiencia?

